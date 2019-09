Rozada: "Mi reto es que la gente que sufre con el Oviedo se sienta orgullosa"

El nuevo entrenador del Oviedo, el ovetense Javi Rozada, habló esta mañana en El Requexón desde su nombramiento el pasado domingo. Rozada habló largo y tendido durante casi veinte minutos y no dejó ningún tema por tratar. Desde los detalles de su nombramiento, pasando por jugadores, hasta lo que espera mañana. Incidió sobremanera en el ambiente del oviedismo. "Quiero que la gente se sienta orgullosa, hay que intentar conectar a la gente". El Oviedo juega mañana frente al Extremadura en el Tartiere (19.00 horas).

¿Cómo fue su llegada?: "Tampoco tuve mucho tiempo para pensar, fue todo muy rápido. Tenemos un partido mañana. Cuando llegas a casa, bastante tarde, sientes responsabilidad. Este club tiene muchos años de historia, arrastra mucha gente y la responsabilidad es grande porque hay que intentar conectar con ellos. El mejor reto que me marco como entrenador del Real Oviedo es que la gente que sufre con el equipo se sienta identificado con el equipo. Que se vayan orgullosos cada domingo. Vamos a trabajar por un Tartiere con el máximo de gente y que se vayan con la cabeza arriba".

¿Cómo está el vestuario?: "Los jugadores sienten responsabilidad, somos humanos. Cuando echan a una persona se sienten responsables de esto. Estuve muy encima de ellos para que se sintieran arropados, el martes volvieron con otro chip. Hay que seguir hacia adelante, tenemos que dar alegrías para ellos".

¿Qué se verá mañana ante el Extremadura?: "Algo distinto claro, porque cada entrenador siempre intenta meter su sello. Focalizamos todo mañana en que seamos valientes y ambiciosos. Saldremos desde el primer minuto a por el rival. Eso es lo que quiero transmitir, y eso se verá. Luego el partido tiene sus matices".

¿Qué le pide el club?: "El club me dice que el equipo está en una dinámica mala, que ve a los jugadores con dudas. Me piden que saque el máximo de ellos y que sea yo mismo. Una vez que el club me dice eso el acuerdo fue muy sencillo. Tengo que hacer lo mismo que hice en el filial. Les transmití que estaba ilusionado".

¿Qué ha trabajado más en los primeros días?: "El tema emocional. Esta plantilla luchó por el play-off, se han traído jugadores que han destacado en Segunda División. Ha venido gente de Segunda B, una categoría durísima. Estoy convencido de que tenemos una plantilla buenísima, una vez reforcemos el aspecto anímico todo irá mejor".

¿Tiene el once decidido?: "Tengo el equipo totalmente pensado. Estoy plenamente convencido, estuvimos trabajando todas las situaciones. Habrá gente del filial. La confianza es máxima, tenemos 22 jugadores. A Riki, a Steven, a Samu, a Josín, a Viti€Entre todos sacaremos esto adelante, seguro".

Lograr la identidad: "Mañana es importante ganar, venimos de tres derrotas seguidas. Pero hay una cosa muy importante, ser ambiciosos, valientes, manejar los momentos del partido. Eso es lo más importante, por encima del resultado. Me centro en eso. Lo importante son los goles, pero quedan 37 partidos y vamos a sacar muchísimos puntos. Respecto al Extremadura me ayudó mucho el club, tanto Michu como Joaquín. Me trasladaron información. Mañana no focalizamos mucho en el rival, nos centramos en nosotros."

Logar un Tartiere enchufado: "Tengo una ventaja, sé que quiere el Tartiere: un equipo valiente y atrevido. Si le das te apoya. Me centro en eso. En que el equipo conecte con la gente, que el rival diga en el minuto 15 donde estoy metido. Que esa gente nos pueda ayudar en los partidos. Saldremos de allí abajo muy pronto".

¿El sistema de Rozada?: "No hay un sistema definido, yo manejo varios. Cada contexto lo que el partido pide. NO creo en los sistemas, sí en los contextos. Alguno sabe que va a jugar, pero no sabe la alineación. Lucas iba a jugar de titular, pero tiene una molestia en los tendones".