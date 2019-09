El primer once de Rozada: Edu Cortina y Diegui salen de inicio

El Oviedo presentará esta tarde ante el Extremadura (19.00 horas) una alineación con varios cambios. Javi Rozada, que debuta hoy como entrenador del Oviedo, ha recuperado a Edu Cortina y a Diegui, que no jugaron en el último partido de Egea. Una ausencia significativa del once es la de Jimmy, titular habitual con Sergio Egea. Joselu, que partió de inicio ante el Elche, también partirá desde el banquillo.

El once es el formado por: Champagne, Diegui, Arribas, Christian Fernández, Mossa, Lolo, Edu Cortina, Sangalli, Berjón, Bárcenas y Ortuño.