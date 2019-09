Rozada: "Los jugadores están bloqueados"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró el empate ante el Extremadura de esta tarde en su debut como técnico carballón.

El análisis: "Nos costó mucho entrar al partido. El Extremadura jugaba muy fácil. A medida que fue pasando el partido fuimos capaces de hacer posesiones largas. Pero no estábamos cómodos, quitando la acción del balón parado no estuvimos bien en la primera parte. En el segundo tiempo ellos solo tuvieron el gol. Nosotros tuvimos al menos cinco. La afición nos ayudó en el segundo tiempo y es una pena el gol encajado. En el segundo tiempo empezamos a ver cosas".

El ambiente: "No es fácil ponerse en el Tartiere 0-1 tras dos derrotas seguidas. El equipo se levantó y nos lo pudimos llevar. Esto es fútbol, tenemos que seguir trabajando. A los jugadores al acabar les dije que estaba orgulloso. Tenemos que hacer bueno este punto en Ponferrada".

Lo que más le gustó del equipo: "Lo que más me ha gustado es la reacción. Sacamos el orgullo que debe tener un equipo. Hay varios aspectos que debemos trabajar. El equipo tiene cosas y con la predisposición de los jugadores lo sacaremos".

El aspecto mental: "No es fácil, es una situación incómoda. Nadie la quería en el primer tiempo, es una cuestión de trabajo y de que te acompañe. Pero también hay más problemas, los jugadores están bloqueados porque están incómodos en el campo".

Sensaciones personales: "Agradecimiento al público, si no fuera por ellos habríamos perdido. Ayudaron muchísimo. Tenemos que darles cosas".

La mediapunta: "Esperaba otro partido. No fue lo que tenía en la cabeza. Esperaba que Joel cortase la salida del Extremadura y no nos salió. El rival estuvo muy estructurado. Sangalli estuvo mejor, es un jugador que aunque el equipo no esté bien siempre te da prestaciones. Participó más y nos dio más cosas. Y Borja nos dio un plus. Le dije que este era el camino"