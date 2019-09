Rozada: "El equipo se levantó y no bajamos los brazos"

Oviedo, José PALACIO

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró el empate conseguido por su equipo tras igualar en el tramo final el gol del Extremadura. "El equipo se levantó y no bajamos los brazos cuando más difícil lo teníamos. No es fácil, teniendo en cuenta que veníamos de tres derrotas consecutivas y que el gol del Extremadura fue un mazazo". Rozada destacó que en la reacción fue clave el público. "Quiero agradecer a la afición su apoyo, si no fuera por ellos, habríamos perdido el partido", dijo.

Rozada señaló que "nos costó mucho entrar al partido. El Extremadura jugaba muy fácil. A medida que fue pasando el partido fuimos capaces de hacer posesiones largas, pero no estábamos cómodos porque ellos realizaban una presión alta. En el segundo tiempo ellos solo tuvieron el gol, mientras que nosotros tuvimos al menos cinco ocasiones y el equipo empezó a mostrar cosas. Logramos el empate e incluso nos pudimos llevar la victoria. Creo que ese es el camino. Sólo conseguimos un punto que ahora tenemos que hacer bueno en Ponferrada".

En cuanto a lo que más le gustó del equipo dijo que fue "la reacción que tuvimos en el tramo final. Sacamos el orgullo que debe tener un equipo. Hay muchos aspectos que debemos trabajar, pero el equipo tiene cosas y con la predisposición de los jugadores lo sacaremos adelante, estoy seguro". Rozada añadió que "nadie quería el balón en el primer tiempo y eso es una cuestión de trabajo. Creo que los jugadores están bloqueados y tenemos que intentar que recuperar la confianza".