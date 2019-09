Edu Cortina: "Pudimos ganar al Extremadura"

El canterano Edu Cortina formó como titular en el partido que el Oviedo empató (1-1) el jueves ante el Extremadura. El jugador ovetense fue una de las novedades del equipo de Javi Rozada y, a pesar de que al final lograron el empate, reconocía tras el entrenamiento de ayer que lo que el equipo necesitaba era una victoria. "Al terminar es normal que no estemos satisfechos, queríamos ganar y era un buen día para hacerlo, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido mejor un punto que ninguno".

Para el centrocampista no es fácil jugar con el marcador en contra cuando las cosas no te vienen saliendo bien, pero asegura que esa es la realidad que tienen que afrontar: "Es la situación en la que estamos, llevamos dos puntos de dieciocho, esa es la realidad, y no queda otra que mirar hacia adelante e intentar darle la vuelta porque no vale de nada pensar que no ganas, eso solo te puede traer cosas negativas".

Reconoce el jugador azul que no empezaron bien el partido, que el equipo estuvo "algo largo" y que no acabaron "de ganar las segundas jugadas". Si bien, destacó que fueron capaces de cambiar las cosas: "A medida que fue avanzando el encuentro fuimos haciéndonos más con el balón y estando más a gusto y el equipo empezó a enlazar mejores jugada". Una reacción que se acentuó tras el gol recibido: "Desde que recibimos el gol el partido se jugó en campo rival, buscando el empate, incluso después de conseguir el empate tuvimos situaciones para poder ganar y es una pena porque creo que ellos la única ocasión clara que tienen la convierten y nosotros tenemos más de una para meter".