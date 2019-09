Rozada, técnico del Real Oviedo: "Los jugadores se han liberado, seguro que ganamos a la Ponferradina"

Javi Rozada tiene las cosas muy claras, el ánimo por las nubes, la confianza al 100% y el convencimiento absoluto de que mañana el Real Oviedo va a ganar a la Ponferradina. Lo repitió una y otra vez durante la rueda de prensa previa al encuentro que se va a disputar a las 12 horas en El Torlalín.

A continuación sus declaraciones:

Situación de la plantilla: "La plantilla está toda disponible, tenemos 22 jugadores, he hecho la lista ahora y por desgracia quedarán cuatro jugadores aquí. Está todos aptos y preparados para mañana".

Sensaciones del empate (1-1) ante el Extremadura: "Es el primer partido que ellos me transmiten que salieron con sensaciones buenas, en los demás partidos siempre recibieron un gol en los últimos minutos, o el partido del Elche, que ya no tenían nada que hacer al final. Entonces, el equipo está contento, reforzado, y sobre todo después de empatar gustó mucho que vieron que tuvieron una situación para ganar. Vieron el camino y saben de sobra lo que tenemos que hacer mañana, y yo los veo muy convencidos de que vamos a ganar en El Toralín".

¿Afecta el poco tiempo que hay entre partido y partido? "Es preparar el partido, no puedes trabajar aspectos globales, lo que tienes que hacer es convencer a los jugadores de cuál es el plan de partido, qué vas a hacer, qué jugadores van a jugar y para eso estamos aquí los entrenadores. Son dos días, es cierto que no hay mucho tiempo para trabajar aspectos del juego, pero transmitir a los jugadores cómo vas a jugar, dónde se puede hacer daño a la Ponferradina. Lo hemos preparado bien y no hay ninguna disculpa. Jugamos a las 12 mañana y estoy convencido de que vamos a ganar allí. No tengo ninguna duda".

¿Qué espera de la Ponferradina?: "Es un equipo que viene con muy buena inercia de Segunda B, subió a tres eliminatorias, que es muy difícil, viene con la base, han fichado a dos o tres jugadores que les han subido el nivel, pero sobre todo es la base que viene de Segunda B. Estos equipos cuando empieza la Liga tienen ese plus, al final los jugadores creen, creen en el entrenador porque vienen con él de ascender. Llevan cinco partidos sin perder. Es un equipo competitivo, que tiene las ideas muy claras, pero nosotros sabemos cómo tenemos que jugar y cómo hacerles daño".

Alineación: "Habrá varios cambios"

Lucas: "No quiero que se sepa el dibujo, va a ir convocado y tiene opciones de jugar".

Borja Sánchez: "El otro día salió en un momento complicado para el equipo, en el minuto 78, perdiendo 0-1, es cierto que hizo un gran partido, pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Al día siguiente leyendo la prensa, que si el cambio de Borja fue decisivo, lo conozco bien pero creo que Borja el otro día hizo poca cosa, es cierto que salió, quiso el balón, tuvo personalidad, que es lo que tiene que hacer un futbolista del Real Oviedo, pero que yo sepa Borja no dio un pase de gol, no metió un gol, empatamos el partido, el centro viene de Saúl, el gol lo metió Alfredo, tampoco hizo demasiado, Borja va a dar muchísimo más. Es un jugador que tiene que dar lo que hizo el otro día como mínimo, de ahí para arriba. Y estoy convencido de que lo va a hacer".

Sistema: "Estamos ahora empezando, el otro día probamos el primer tiempo con un sistema, en el segundo tiempo modificamos un poco la estructura porque nos estaban haciendo daño los puntos y acabamos con otro contexto. Mañana vamos a jugar con uno de los del otro día y confiados en que vamos a ganar mañana".

¿Lo más urgente?: "Un poco más de soltura con el balón. El otro día nos costó muchísimo, hubo tramos del partido donde tuvimos que jugar directo, el equipo tenía dudas porque teníamos el partido planteado para poder iniciar desde atrás, porque sabíamos que el Extremadura apretaba muy alto, pero cuando les vences la presión son equipos que en Cádiz y en Zaragoza sufrieron mucho los centrales a la espalda. Sabíamos que si salíamos de la primera línea de presión iban a tener problemas y el otro día hubo gente que no quería el balón, nos costó muchísimo y me gustaría que mañana en Ponferrada la gente, ya con más confianza, sabiendo que somos un muy buen equipo de la categoría, y mañana tenemos que ir allí y se tiene que notar que la gente la quiere. A partir de ahí, interpretar bien el partido".

Mejoría mental: "Los jugadores el otro día se liberaron, llevaban cuatro partidos perdiendo en los últimos minutos y uno que llegaban hasta el final con derrota. Los jugadores estaban destrozados, me dijeron que era un funeral cada vez que acababa un partido del equipo, en cambio el otro día pues en el vestuario la gente estaba más esperanzada, más suelte, el otro día cortamos una racha de tres derrotas consecutivas, ahora lo que tenemos que hacer es conseguir la primera victoria y que ese sea el camino".

Tejera: "Sergio nos va a dar un plus, es un jugador que siempre la quiere, que en zonas de dentro siempre aparece, siempre hace daño, por supuesto que nos va a dar un plus mañana en Ponferrada".

Intensidad: "Son muchas cosas, no es intensidad solo. La palabra intensidad engloba muchas cosas: es concentración, compromiso, ambición, ser un equipo valiente. Es agitar los partidos. No me gustan los partidos dormidos, donde ves pases entre centrales, con laterales, a mí me gustan los partidos con ritmo de juego alto, incluso que haya mucha transición, a veces por parte de los dos equipos, porque un equipo que juega así estás dando pie a que el otro equipo alguna vez te transite también. Pero a mí gusta eso, agitar los partidos con balón y luego sin balón pues me gusta que el equipo sepa cuando tiene que apretar en bloques muy altos, cuando tiene que estar bien colocado y esperar a que el rival te salga para ir a la contra".