"Borja hizo poca cosa el otro día"

A Rozada le gusta que su equipo juegue como él se expresa: a toda velocidad. Quiere que haya ritmo y él se lo imprime hasta a las ruedas de prensa. En la de ayer, previa el encuentro que el Oviedo juega hoy (12 horas) ante la Ponferradina, habló durante nueve minutos y con sus declaraciones se pueden llenar varios folios. Después de escucharle, el aficionado ya sabe cómo le gusta jugar al entrenador ovetense: "No me gustan los partidos dormidos, donde ves pases entre centrales, con laterales, me gustan los partidos con ritmo de juego alto, agitar los encuentros cuando tenemos el balón y luego sin balón. Que el equipo sepa cuando tiene que apretar en bloques muy altos, cuando tiene que estar bien colocado y esperar a que el rival salga para ir a la contra".

También quedó claro que no tiene ninguna duda de lo que va a suceder hoy. Hasta en cuatro ocasiones aseguró estar convencido de que el Oviedo va a ganar a la Ponferradina: "Estoy convencido de que vamos a ganar en Ponferrada, no tengo ninguna duda", señaló en una de ellas. La razón que le lleva a ser tan optimista es que considera que el Oviedo en el empate a 1 ante el Extremadura se quitó un peso de encima. "Los jugadores me transmitieron que fue el primer partido que salieron con buenas sensaciones. En los demás siempre recibieron un gol en los últimos minutos o ya no tenían nada que hacer al final, como ante el Elche. El equipo está contento, reforzado y les gustó mucho tener una situación para ganar después de lograr el empate. Vieron el camino y saben de sobra lo que tenemos que hacer para ganar en El Toralín", añadía. Y es que para Rozada la confianza en estos momentos es fundamental. "Los puntos son importantes pero lo son aún más las sensaciones", dijo.

Salió satisfecho de lo que vio ante el Extremadura, pero quiere que ciertas cosas cambien y eso pasa porque los jugadores se atrevan a buscar el balón: "Necesitamos tener un poco más de soltura con el balón. El otro día nos costó muchísimo, hubo gente que no quería el balón y me gustaría que mañana (por hoy) en Ponferrada la gente, ya con más confianza, sabiendo que somos un muy buen equipo de la categoría, sepa interpretar bien el partido".

Y es que, explica Rozada, el Oviedo llegó el otro día al encuentro ante el Extremadura muy tocado: "Los jugadores estaban destrozados, me dijeron que el vestuario era un funeral cada vez que acababa un partido; en cambio, el otro día la gente estaba más esperanzada, más suelta, cortamos una racha de tres derrotas consecutivas y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir la primera victoria".