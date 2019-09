El Oviedo muestra "unidad" en la crisis: "Es el peor momento de la etapa de Carso"

Siete horas después de caer ayer en Ponferrada (2-1), con la crisis deportiva más honda en los últimos cinco años, la plana mayor del Oviedo saltó ayer a las 21 horas a la palestra en el Tartiere en una comparecencia de emergencia. ¿El objetivo? Transmitir "unidad y tranquilidad". Esas dos palabras fueron las que más se escucharon ayer en la sala de prensa del estadio.

Las repitieron varias veces Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, y Joaquín del Olmo, el hombre fuerte del grupo Carso en la institución. Ambos, flanqueados por el técnico del Oviedo, Javi Rozada, y por Saúl Berjón, capitán, valoraron la crisis del equipo, "el peor momento de la etapa de Carso, sin duda" (llegaron a decir al unísono el presidente y asesor de Carso) durante veinte minutos. Arroparon a la plantilla -"es buena, de experiencia y con cantera"- y también respondieron sobre situaciones individuales: "No me planteo mi continuidad", dejó claro Del Olmo. En la primera fila de la sala se sentaron los miembros del consejo -Manuel Paredes, vicepresidente y Fernando Corral, consejero-; César Martín, director de relaciones institucionales; Michu, secretario técnico; y Christian Fernández, Tejera y Champagne, capitanes.

"Estamos haciendo el peor arranque de la historia, con muy pocos puntos, y estamos muy preocupados. Hay que buscar soluciones. Arturo (Elías) está muy preocupado. La responsabilidad es muy grande, hemos puesto a disposición del equipo lo que pueda necesitar, un coach, big data...Tenemos que salir de esta situación y estamos todos unidos. Quiero agradecer el apoyo de la afición y pedirle que siga a nuestro lado. Sin ellos será más difícil. Estamos todos unidos, todos, y esto vamos a sacarlo. Por mi parte y por parte de Arturo queremos transmitir esa preocupación y agradecerle que esté pendiente, día a día y hora a hora. Hoy (por ayer) hablábamos a las cinco de la mañana. Queremos dar la cara, que la gente nos vea y que sepan que vamos a pelear hasta la última gota de sangre", recalcó Vallina. Del Olmo tomó la palabra tras el presidente. El mexicano mostró su confianza en Rozada. "Estamos muy contentos, el equipo ha pillado un cambio de rumbo interesante. Ojalá con el tiempo veamos un cambio", dijo Del Olmo, que añadió que "desde el primer minuto se habló de que Javi cogiera el equipo hasta final de temporada" (el club no especificó ese detalle en su nombramiento).

Del Olmo fue preguntado varias veces sobre su continuidad en el club azul. Parte de la grada del Tartiere coreó "Del Olmo vete ya" en los instantes finales del partido ante el Elche. "Soy gente de fútbol, siempre he dado la cara. Después del partido ante el Elche hablé con mucha gente de la grada. Si llevásemos más puntos sería otra cosa. No es grato que te piten, pero lo asumo como parte del fútbol. Ojalá todas las críticas fuesen para mí. En este club siempre dicen que no aceptamos las críticas y eso es un grave error: valoramos las críticas, tanto las buenas como malas. Hemos crecido y nos falta mejorar, cometemos aciertos y errores, pero siempre pensando en el bien del club y sobre todo en la exigencia del máximo accionista. Arturo nos habla a mí y al presi todos los días. El que más preocupado y el que más exige es Arturo", respondió el directivo.

"Desde que llegué he conocido lo que es el Oviedo, la pasión que hay. Fui futbolista. No es grato que te piten: mi hijo estaba en el palco, pero también lo asumen, para ellos también es normal. Ojalá las críticas fuesen todas para mí para que los jugadores estuviesen tranquilos. Tenemos una gran afición, ante el Extremadura fue un espectáculo. Tengo el apoyo del consejo y tenemos una gran relación. La gente inventa cosas que son mentira", siguió Del Olmo, que aseguró que tiene claro su situación en el club, "nunca me voy a plantear eso (su continuidad). Tengo bien claro lo que quiero y el apoyo que tengo. Mi continuidad no me la voy a replantear nunca. Tengo bien claro a que vine aquí y ojalá pueda lograr el objetivo", finalizó sobre su futuro.

También se pasó revista a otros temas del club. Vallina y Del Olmo revelaron la cifra de socios de la entidad, y sobre los patrocinios el mexicano dijo que "están cubiertos" y que el año pasado sí hubo un patrocinador principal que no lució en la camiseta". Preguntado sobre un posible desenganche social del oviedismo Vallina se preguntó que "¿sí llevásemos cinco victorias habría desafección? El consejo está más unido que nunca, con todos. Entiendo que la gente se queje, llevamos dos puntos. La desafección, si la hay? No es lo mismo ir a ver a tu equipo con dos puntos que con quince. Esta afición no ha abandonado nunca al Oviedo. Ya quisiesen muchos equipos tener 17.000 socios".