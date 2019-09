Rozada: "No nos podemos venir abajo por un gol: somos el Real Oviedo"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró hoy la situación del equipo tras el entrenamiento a puerta cerrada en el Tartiere antes del encuentro ante el Zaragoza del domingo en el estadio municipal ovetense (18.30 horas). El ovetense hizo especial hincapié en tratar de corregir los errores defensivos que están lastrando al Oviedo en este inicio de Liga (13 goles en contra en 7 partidos). Estas fueron las palabras del entrenador azul.

Una semana completa de entrenamiento: "No estábamos acostumbrados a trabajar así. La semana anterior fue muy complicada, estructuramos bien el trabajo. Mañana haremos una sesión de activación para el partido".

El Zaragoza: "Les hablé del partido que va a ser. Hasta el viernes no me gusta hablar del rival. Me gusta decirles las situaciones que se van a encontrar. De cosas que son clave, el Zaragoza es un equipo muy específico. "Vamos a buscar el mejor once posible. Es un equipo que no ha perdido. Someten mucho, buscan los espacios con mucha facilidad. Dominan bien las contras. Son muy completos y en una dinámica buena. Nosotros sabemos qué hacer para ganar".

La alineación: "Tengo decidido el once, solo tenemos un jugador que no está disponible. Entrará gente".

Los futbolistas, con buena actitud: "Poco a poco va llegando mi mensaje. Siempre que hay un cambio de entrenador es difícil. En el día a día, a base de convencerlos. Estoy contento, hay un respeto máximo. Están por la labor. Se ve cada vez más que creen en mi mensaje".

Sangalli, suplente en El Toralín: "Marco va a jugar en la derecha, es un jugador de banda que nos dará mucha amplitud. Joselu tiene mucho trabajo y en posiciones donde no está fijado puede hacer daño. Es un jugador más polivalente. Buscaremos los mejores hombres para ganar al partido".

El aspecto mental: "Va integrado en todos los días. No es una cuestión de un día. Hay que mejorarlo en el día a día, cuando los jugadores vean una idea el asunto mental mejorar. No es llegar y dar una charla, es trabajar bien y que el equipo vaya creciendo. El equipo necesita ganar un partido y crear una identidad".

¿Cómo está el ánimo de los futbolistas?: "Bien. Están preocupados, pero con ganas. Entrenan con la máxima concentración y actitud. Preparados y responsabilizados para el domingo, es un partido que te puede enganchar en la zona, para estar a un partido de salir de allí abajo".

Una semana con muchos acontecimientos, con comparecencia de urgencia en el Tartiere: "No tuve tiempo para asimilarlo. La semana pasada fue una locura. No tuve tiempo para digerirlo. Es una responsabilidad grande, soy el entrenador del Oviedo y además de la ciudad. No podemos fallar, intento abstraerme de todo y ayudar al equipo. Pienso poco en el resto, ya tendré tiempo".

¿Lolo de central?: "Es una alternativa que tenemos. En Segunda B lo hizo muy bien. Por supuesto que lo planteamos".

Carlos y Christian, pareja de centrales: "En Ponferrada estuvieron muy bien hasta el minuto 60 y cometieron ese error, a partir de ahí perdieron esa valentía. En el segundo gol estaba la línea atrás porque estaban asustados. Tienen muchos partidos en el fútbol profesional y tienen que ayudarnos. Los vi bien esta semana Van a jugar los dos. Queremos afianzar al equipo en un contexto y no cambiar tantos hombres atrás. Volverán a dar un paso".

Borja y Saúl: "A Borja lo veo más por dentro que a Saúl. Borja, cuando se mueve en zonas interiores puede hacer daño. Me gusta permutar las posiciones y dependerá del enfoque del rival. Los dos, cada uno con sus virtudes, nos ayudarán mucho. Serán importantes todos. Esta semana intentará meter lo máximo de gente, que todo el mundo se vea importante".

¿Cómo corregir los errores defensivos?: "Lo que más ayuda son los resultados, cuando son positivos hace que el jugador esté suelto. El otro día, con 0-1, fue una jugada muy desgraciada. Ahí tienes que hacer ver al jugador que puedes cometer un error, pero no venirse abajo. Eso es lo que me molestó. Las caras eran de que íbamos a perder y eso no puede ser. Somos el Real Oviedo y no podemos venirnos abajo por un gol. Si es en ocho jornadas ese partido no lo perdemos. Tenemos que crear un bloque. Tenemos que dejar la portería a o, pero un entrenador no puede centrarse en eso. Tenemos que centrarnos en que no se comentan errores de grupo. Si ves los partidos que lleva el Oviedo hay mucho regalo. Los rivales no te regalan, por lo que tu no puedes hacerlo. Es importante consolidar al equipo".