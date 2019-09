Rozada "Nos hacen goles con una facilidad pasmosa"

Javi Rozada lleva catorce días siendo el entrenador del Oviedo. Ayer se sentó en la sala de prensa del Tartiere, antes de recibir mañana al Zaragoza (18.30 horas), y analizó la situación deportiva del equipo en el mismo escenario en el que hace solo cinco días tuvo lugar una comparecencia de emergencia por la crisis deportiva con la plana mayor del club, los capitanes y el propio Rozada. El Oviedo es colista y necesita una victoria para sofocar la ansiedad. Y Rozada, que habla de fútbol con naturalidad y dedica tiempo a cada respuesta, se muestra muy positivo, "sabemos que hacer para ganarle al Zaragoza", a la vez que respalda a sus jugadores, "entrenan con la máxima concentración y están preparados".

Pero, el técnico azul, también evidencia una profunda preocupación que observa en este Oviedo: la fragilidad defensiva y los errores atrás. 13 goles encajados en 7 partidos es una losa difícil de llevar para el Oviedo. Rozada lo sabe. Y lo dice. "Tocamos todos los aspectos del juego, pero lo que más me preocupa es el tema defensivo porque nos hacen goles con una facilidad pasmosa. Es una cuestión de equipo", indicó.

Y siguió en su análisis poniendo como ejemplo diseccionando, error por error, jugador por jugador, el primer tanto que el Oviedo encajó la pasada jornada en El Toralín, en la derrota (2-2) frente a la Ponferradina. "Se puede responsabilizar a Christian, pero hay seis jugadores que se confunden. Viene de una disputa que puede ir Saúl y no va. El balón le cae a Borja y lo pierde. Christian sale fuera de zona, no hay cobertura de Carlos, y deja el balón para que saquen: yo la verdad que me quedé alucinado. Carlos no está bien en la marca con Yuri. Lucas no hace la cobertura y Nereo se queda a media salida; son seis jugadores. Lo que buscamos es ayudar a los jugadores. Es normal que haya errores, pero que el compañero lo pueda solucionar. Nos centramos en ser un bloque con muchas ayudas y morir por el compañero.", aseguró.

Cree Rozada que el problema defensivo es global, no solo de la línea de atrás. Por eso, además de señalar los errores, respaldó a Carlos Hernández y a Christian Fernández, pareja de centrales en El Toralín. Ambos volverán a jugar mañana. "En Ponferrada estuvieron muy bien hasta el minuto 60 y cometieron ese error. A partir de ahí perdieron esa valentía. En el segundo gol estaba la línea atrás porque estaban asustados, también es normal. Tienen muchos partidos en el fútbol profesional y tienen que ayudarnos. Los vi bien esta semana y van a jugar los dos (contra el Zaragoza). Queremos afianzar al equipo en un contexto y no cambiar tantos hombres atrás. Volverán a dar un paso", dijo sobre los dos zagueros. El ovetense piensa que resultados positivos revertirían estas situaciones negativas que provocan que haya errores: "Ganar hace que el jugador esté suelto. El otro día, con 0-1, el empate una jugada muy desgraciada. Ahí tienes que hacer ver al jugador que puede cometer un error, pero no venirse abajo. Eso es lo que me molestó. Las caras de los futbolistas en el empate eran de que íbamos a perder y eso no puede ser. Somos el Real Oviedo y no podemos venirnos abajo por un gol. Tenemos que crear un bloque".

Rozada, pues, tiene el reto de cerrar la sangría defensiva ante el Zaragoza ("un equipo muy específico que domina bien las contras y busca los espacios con facilidad") tras una semana completa de trabajo: "Poco a poco va llegando mi mensaje a los jugadores. Siempre que hay un cambio de entrenador es difícil, pero están por la labor". Con otro partido entre semana, el miércoles ante el Tenerife, Rozada dijo que mañana habrá algún cambio. "Tengo decidido el once, solo tenemos un jugador que no está disponible. Entrará gente", aseguró. Sangalli se cayó del once ante la Ponferradina y entró Joselu. Las posibilidades están abiertas para mañana: "Marco va a jugar en la derecha, es un jugador de banda que nos dará mucha amplitud. Joselu tiene mucho trabajo y en posiciones donde no está fijado puede hacer daño. Es un jugador más polivalente. Buscaremos los mejores hombres para ganar al partido".