Rozada: "Contra el Tenerife volveremos a ser valientes"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró la situación del equipo azul antes de partir a Tenerife para jugar mañana en el Heliodoro (21.00 horas). El Oviedo afronta el encuentro tras el empate ante el Zaragoza (2-2), que dejó al vestuario y al cuerpo técnico con buenas sensaciones pese a no ganar. Rozada dijo que hará algún cambio para mañana, aunque será un equipo "parecido". Dijo que quiere ver un equipo "valiente". Estas fueron sus palabras.

¿Rotaciones?: "Sí, entrará algún jugador que no haya estado el domingo. Será un equipo reconocible y parecido al de contra el Zaragoza. El equipo dio un paso adelante. La mayor parte del partido estuvimos en fase dominante y con la identidad que buscamos".

Darle continuidad a la buena imagen ante el Zaragoza: "Fue la primera vez que el equipo lleva golpes y se levanta. El peor tramo del partido fue cuando ellos hicieron los cambios. El partido acabó en la portería de ellos, es para ganarlo o para perderlo, aunque también pudimos perderlo. Demostramos una autoridad importante, la de levantarse a cada golpe".

¿Esquema con cinco defensas?: "Jugar con cinco atrás es una variante que tenemos. Nosotros en el filial jugamos partidos con 5, sobre todo durante el encuentro. Por supuesto, ya lo estuvimos mirando la semana pasada. Cuando consideremos que es lo mejor para el equipo por supuesto que lo tenemos en cuenta. Habrá algún partido que juguemos con cinco".

Omar Ramos: "Tiene opciones de jugar. Todavía no ha dado el paso que se espera aquí. Entrenando tiene muchísimo talento, lo ves y aprecias que lo que hizo en el fútbol es por algo. Es el jugador que menos conozco de todos. Marco estaba jugando, Borja del filial, Saúl y Yoel€Hablo mucho con él e intento transmitirle sensaciones buenas. A ver si participa".

Periodo de adaptación: "Me gustaría transitar de otra forma distinta a la de Zaragoza. Les dije a los jugadores que su mayor peligro es que te roben en nuestro campo. El equipo tiene que adaptarse a los partidos y todavía no está para mi forma de jugar. Me toca adaptarme a lo que tengo. El equipo tiene que ir cogiendo confianza, cuando consigamos dos o tres resultados buenos ya se verá más de ideas con balón y lo que queremos".

Jimmy, otra vez titular contra el Zaragoza: "Jimmy es un jugador que tiene mucha intensidad en el centro del campo y por la estatura que tiene ve muy bien siempre las espaldas. Cuando roba es muy difícil buscarle la pelota, buscaba ese dinamismo para defender. Tanto el como Sergio son dos jugadores que te sale muy bien a los dos perfiles. El Zaragoza apretaba, pero cuando damos el primer pase hacia adelante tienen mal repliegue. Buscábamos ese primer pase a Saúl, a Marc o Joselu, sabíamos que le podíamos coger. Les pillamos cinco o seis veces".

¿Qué espera del rival?: "El Tenerife es distinto. Cree mucho en el juego de posición y en el juego elaborado. Es un equipo que hace posesiones más largas que contra el Zaragoza, tendrá cosas similares y otras que no. El equipo interpretó bien contra el Zaragoza. Es un partido fuera de casa y volveremos a ser valientes, a intentar robar balones cerca del área de ellos. A ver si el fútbol nos da ya algo que necesitamos, ojalá nos de los tres puntos y que el Tartiere sea una caldera contra el Numancia".

Christian Fernández: "Lo veo muy bien. Quiso entrenar ayer, hizo una parte con el preparador físico. Lo más difícil en el fútbol es cometer un error y tener la cabeza alta. Si vas a su partido, quitando el error del gol y el del final y una acción de Nereo el partido fue bueno. No puedes pasar de como estábamos a 100. Dieron un paso hacia adelante y es lo que buscamos. Me quedé contento con los dos, con Carlos y Christian".

Javi Fernández, sin minutos con Rozada: "Lo veo bien. Javi es un chico que firmó hace mucho tiempo, en enero. Cuando firmas un jugador con 20 años es porque ves unas condiciones grandes. Está con confianza y nos va a dar muchísimo. Va a jugar mucho en el fútbol profesional, tenemos que transmitirle confianza. Cuando entre en el equipo lo hará bien. Si está en el Real Oviedo es porque tiene algo".

A la espera de Arribas: "Alejandro vino a darnos experiencia y no ha podido demostrar de donde viene. Ha jugado siempre en todos los sitios. Queremos que Christian también nos de como lateral izquierdo, ahí solo tenemos un jugador. En cuanto entre Alejandro tendremos tres centrales y Christian como comodín central y lateral izquierdo".