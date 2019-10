Rozada, optimista ante el Numancia: "Daremos nuestra mejor versión"

Javi Rozada, entrenador del Oviedo, analizó la situación del equipo esta mañana en El Requexón antes del partido de mañana ante el Numancia. El ovetense también comentó la visita de José Aboumrad, hombre de Carso, a las instalaciones del club.

Parte de bajas: "Hoy entrenamos todos, está bien. Salvo Arribas están todos disponibles y muy esperanzados".

Próximo rival, Numancia: "Me gustan que los jugadores den lo mejor de sí. El miércoles di opción a muchos jugadores que no estaban entrando. Sacaremos el mejor once para ganar al Numancia. La gente está más suelta y se liberó un poco. Veo alguna broma más€Pero como siempre. Mañana viene aquí un equipo que viene siete jornadas sin perder. El Numancia es un equipazo, tiene muy buen entrenador. Será un partido muy complicado".

El equipo, liberado: "En el Tartiere hubo tramos del partido en el que estábamos atascados. El equipo seguro que está un poco más suelto, convencido de que mañana daremos la mejor versión en el Tartiere".

La afición: "Ante el Extremadura sin ellos no hubiésemos empatado y ante el Zaragoza nos llevaron en volandas. Convencido de que, aunque no sea un horario bueno, si conseguimos ganar empieza una liga buena muy ilusionante para todos".

Sin errores en Tenerife: "No creo que Carlos, Christian, Mossa o Marco€Hicieron un partido de la categoría, la versión que se vio el otro día se verá. Lo peor era que no manteníamos la concentración y fue lo que más me costó. Tenemos que estar los 90 minutos concentrados, intensos. No todos los partidos son iguales".

Su situación personal: "Desde que llegué siempre fui el mismo, siempre intenté transmitir. Estuve muy tranquilo, me preocupaba la victoria por los jugadores y por la afición. La afición es la que lo siente y lo pasa mal. A mi me preocupa el día a día. Siempre viene bien la victoria, por ellos y por la gente. Al acabar el partido la gente estaba contenta. El miércoles fuimos a tomar algo con el cuerpo técnico y en el avión ya estábamos viendo videos del Numancia. Estos días han sido muy intensos".

Cambios en el once: "Mañana no va a ser la misma alineación, será parecida y muy reconocible. Habrá alguna cosa distinta por el perfil del rival".

Visita de José Aboumrad: "Siempre que vino aquí habló con nosotros y nos animaba. Nos ha transmitido toda la confianza al cuerpo técnico, nos ha animado. Nos ha transmitido esa ambición, pero sin perder la humildad, que vamos últimos. Son gente ganadora, importante en México".