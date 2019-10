Joselu: "Hay que aislarse y centrarse en el día a día"

El Oviedo se entrenó esta mañana a puerta cerrada en El Requexón para seguir preparando el choque del domingo en el Carlos Belmonte, ante un peligroso Albacete. Joselu atendió a los medios al final de la sesión.

La salida de Joaquín del Olmo

"Sí me ha sorprendido, nadie se lo esperaba, pero son cosas del club. Le doy las gracias porque fue uno de los que apostó por mí en su momento".

Movimientos en el club.

"Cuando hay muchas reuniones y cambios es señal de que las cosas no van bien. Si no nadie se hubiera ido. Hay que aislarse, centrarse en el día a día, porque es algo que no depende de nosotros".

Opciones de jugar arriba.

"Es decisión del entrenador, yo intento estar a su disposición. Con la baja de Ortuño alguno de los tres delanteros tenemos la oportunidad de jugar de delantero".

"Tengo ganas de jugar de 9. No puedo pedir más porque Ortuño es el Pichichi, hay que seguir trabajando; estoy contento por disfrutar de minutos. Pero sí tengo ganas de jugar de referencia y de mostrar mi mejor versión".

Rozada.

"Es un entrenador que acierta en el análisis del rival. Eso nos sorprende: lo que dice pasa en el partido. Ellos tienen bajas importantes, pero es un equipo que está arriba. Que son fuertes en su campo, con gente de calidad. Tenemos opciones de conquistar los tres puntos. Hay que evitar errores, los que nos condenan en los últimos minutos en los que se nos han ido muchos puntos".

Fallos atrás.

"Se analizan los errores. No se trata de mala suerte, hay algo que hacemos mal. Cuando se repite hay cosas que corregir. Durante el partido tuvo que intervenir Nereo, son errores y hay que corregirlos. A ver si logramos nosotros por fin ganar en el último minuto".