Ortuño: "Ante el Girona hay que estar más atentos que nunca"

Alfredo Ortuño recogió esta mañana el premio al futbolista más valorado del Oviedo en septiembre. Lo hizo al término de un intenso entrenamiento. El murciano aprovechó el acto para analizar la actualidad del club azul.

El premio.

"En Cádiz me dieron uno parecido. Estoy muy contento, y quiero darles las gracias a los aficionados por elegirme".

La victoria en Albacete.

"En la primera parte nos costó, estuvimos más largos. Ellos nos hicieron transiciones que nos hacían daño. De una de ellas llegó el gol. Luego el equipo dio dos pasos adelante con una segunda parte completa. Ante un equipo que cede poco, le generamos y le metimos dos goles. Demostramos que tenemos corazón, que sabemos hacer las cosas".

"Nos pasó al revés que otras veces y marcamos al final. Psicológicamente se ve un equipo fuerte, aprendemos de lo que ha pasado en las últimas jornadas. Le ganamos a un equipo hecho para ascender".

La clasificación.

"La miraré en la jornada 42.ª. Estamos más cómodos ahora, pero hay que ir paso a paso, partido a partido".

Joselu.

"Es un tío muy exigente y competitivo. He estado en su situación, te partes la cara por el equipo y por lo que sea no encuentras los remates, la confianza. No tengo dudas de que marcará muchos goles para el equipo, que nos dará puntos. Es un jugador top de la categoría, estoy muy contento de poder jugar con él. Yo si soy él me olvidaría, me centraría en ser feliz en el día a día. Va a marcar porque ha marcado siempre.

Los goles.

"Todos los goles valen para algo. Aunque a veces no ganes, dice que es un equipo ofensivo. No es igual perder 3-0 que 3-2, se ve que es un equipo que hace goles. Nunca pensé en que no valían mis goles para ganar".

Goles de segunda línea.

"Es muy importante. En todos los equipos que logran objetivos tienen 5 o 6 jugadores que se suman a la faceta de marcar. Incluso los centrales a balón parado. Es una cosa buena del equipo. Todos defendemos y todos intentamos hacer goles".

El Girona.

"La plantilla más completa de la categoría. Tienes dos jugadores buenos en cada puesto. Es un partido difícil, tendremos que ser tácticamente más correctos, estar más atentos que nunca y conceder menos, Ser más intensos".