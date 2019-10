Rozada: "Si Berjón jugase siempre como los dos últimos partidos estaría en el Madrid o en Barcelona"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró esta mañana la situación del equipo azul tras el entrenamiento a puerta cerrada en el Tartiere, antes del encuentro del domingo ante el Girona (18.00 horas). El ovetense desgranó la semana tras la victoria en Albacete y aseguró que la clave está en competir cada partido. También habló maravillas de Saúl Berjón, capitán, destacado en las últimas semanas.

La semana tras la victoria: "Una semana bonita. Sabemos de donde venimos, de donde estamos. Seguimos en descenso, igualados con el rival que lo marca. Espero que mañana se de la primera victoria en el Tartiere".

Ganar en Albacete, clave: "Las victorias siempre refuerzan. Ni antes del partido del Albacete éramos un mal equipo ni ahora somos un buen equipo. Estamos creando una identidad, mañana sabemos el rival que tenemos enfrente. Tenemos que estar en nuestra versión más reconocible".

La defensa: "Es lo que más me preocupa, lo dicen los datos. Dejando la portería a cero lo normal es que sumemos de tres en tres en todos los partidos. Siempre digo que la defensa, por si sola, no te solventa la situación. El gol del Albacete no nos lo pueden meter, es un fallo de línea defensiva y de pivote. Desde que llegué hay mucha diferencia".

Juanjo Nieto: "Tiene opciones de jugar. El otro día lo hizo muy bien, siempre dijo que estaba entrenando muy bien. Salió 45 minutos y tiene opciones. Tenemos alguna duda y decidiremos".

El proceso desde su llegada al banquillo: "Bien. Mentalmente estaban destrozados, fuimos poco a poco. No fue fácil, para mi fue muy complicado al principio. No estaba acostumbrado a que un equipo mío diese esa imagen. Va como esperaba, sabemos la categoría que es. El otro día pudimos perder, el equipo cada vez se acerca más a lo que quiero".

Bárcenas: "Viene de un viaje largo, ha jugado contra México. Sí que vendrá convocado, podrá ser un buen cambio, pero no puede jugar de titular ahora mismo. Jugó noventa minutos, ha metido dos goles en los últimos partidos"

Arribas ya está en la recta final, esperamos que la semana que viene se incorpore con el grupo. Le costará. A nivel de día a día tendrá que ir cogiendo las sensaciones, iremos valorando"

Stuani, delantero del Girona: "No trabajé nada aparte con los centrales por Stuani. Tienen mucho peligro, Samu, Gual, Gallar Borja, tienen jugadores muy peligrosos y tenemos que pararlos colectivamente, no individual. Muy juntos y solidarios. Es un equipo muy bueno con jugadores que estuvieron en primera hace poco. Estamos capacitados para competir".

El estado de forma de Saúl Berjón: "A Saúl nunca lo vi mal. Desde que llegué al club hace do. Pero muchas veces pretendemos que juegue como en los dos últimos partidos, si lo hace siempre igual estaría en el Madrid o Barcelona. Es de la casa y le exigen mucho. Yo estoy agradecido porque desde que llegué nos está ayudando mucho. Ni antes era un desastre, es un jugador muy determinante y con un compromiso bestial".

La mejoría con Rozada: "Esto no es un tema de Rozada, Benavides o Berto. Somos un cuerpo técnico joven que ha llegado con ilusión, no es lo mismo entrenar aquí que en otro sitio, porque soy de Oviedo. Esta responsabilidad te hace dar todo. Desde que llegué lo mejor que he tenido es el vestuario, siempre lo digo pero es una realidad. Los conozco e intento sacarles el máximo para que luego como colectivo siga creciendo y cogiendo la identidad buscada»

Mensaje para el futuro: "Mi mensaje es centrarnos en el partido del domingo. Quedan 31 partidos y puede pasar de todo, es cierto, pero la clasificación ya nos irá poniendo donde merezcamos. Habrá buenos o malos momentos, pero hay que tener una regularidad a la hora de competir los partidos. Venimos de donde venimos y creo que nos ayuda a valorar mejor la situación. Ya veremos en un futuro donde podemos estar, confío en ellos porque cada partido es mejor que el anterior".

La situación: "No creo, al final esto es fútbol. Vienen en un vuelo chárter, no creo en esas cosas. Pienso en que los futbolistas tienen que ser profesionales".

Mensaje: "Mi mensaje es centrarse en el partido del domingo. A los jugadores les digo que quedan 31 partidos y que la clasificación nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos que tener regularidad y competir todos los partidos. El equipo viene de donde viene, en eso valoramos la situación. Si el domingo perdemos no podemos poner penúltimos. Confío mucho en ellos, cada partido mejoran el anterior, pero la Segunda es muy dura. La gente tiene que mirar que el equipo compita todos los partidos. La afición nos ayudó muchísimo. Los que no va a pedir siempre es que nos esforcemos al máximo. Seguro que el domingo hay una comunión perfecta. Vamos a competir todos los partidos hasta el límite".

El césped del Tartiere: "Está mucho mejor, el día del Zaragoza no tuvimos suerte. El domingo estará muchísimo mejor que contra el Numancia y dentro de quince días me dijeron que estará perfecto".