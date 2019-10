Rozada: "Conmigo no se negocia la valentía y el corazón, quien no tenga eso no juega"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, concedió esta mañana una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en el estadio Carlos Tartiere. Desde su llegada al club, en la jornada cinco tras el cese de Sergio Egea, el Oviedo ha mejorado sus prestaciones. Rozada, que vino desde el filial, cogió al equipo colista y tras la victoria de ayer al Girona en el Tartiere (4-2) el Oviedo ha salido del descenso y marcha el décimo sexto. En este avance de la entrevista, que se publicará íntegra en la web de LA NUEVA ESPAÑA en las próximas horas, Rozada habla sobre las claves de su Oviedo y sobre su sello personal.

-¿El potencial ofensivo del Oviedo minimizó ayer al Girona?

-Sabíamos que tiene muy buenos jugadores, pero no está en su mejor momento. Teníamos claro que si esos jugadores entran bien al campo... Todo se dio con el guion previsto, se quedaron con diez. Y el equipo lo gestionó bien, no me gusta que se diga que defensivamente no estuvimos bien. Casi no tuvieron ocasiones.

-¿Al Oviedo le falta controlar un poco el juego?

-Eso no es control de juego, con un pelotazo a Stuani nos hicieron daño. Sabíamos que si nos obsesionábamos con ellos sufriríamos mucho. Lo que más me enfadó fueron los últimos ocho minutos de la primera parte, el equipo lo gestionó mal.

-¿Qué le dijo a Stuani?

-Stuani va fuerte en la disputa, con el codo arriba, Y yo le digo que el codo, abajo. Él me mira y me dice que "respeto". Y yo le contesto que respeto máximo, que había metido 19 goles en Primera y dos en el Bernabeu, pero que el codo, abajo.

-¿Con qué partido se queda?

-El del Tenerife, es el partido que más contento me dejó, minimizamos al rival. Esa victoria fue el inicio de todo.

-¿Cuál es el sello Rozada?

-El sello Rozada...Me fui adaptando a todo lo que tuve. Con el Covadonga alevín jugaba de una forma, con el Lealtad de otra. Hay cosas innegociables conmigo, la intensidad, la valentía y jugar con corazón. Quien no tenga eso conmigo no juega.