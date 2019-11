El Vetusta paga su inocencia

El líder Atlético Baleares fue demasiado equipo ayer para un Vetusta que le plantó cara en su feudo, pero que acusó recibir el segundo y el tercer gol en dos minutos, por su blandura atrás, y al filo del descanso. En la segunda parte, con el resultado en contra, los carbayones no tuvieron capacidad para crear peligro ante un equipo que se defendió con la seguridad que da ser el equipo menos goleado (6 goles en once partidos) del Grupo I de Segunda División B. Los asturianos mostraron momentos de continuidad en el juego, lastrados, no obstante, por la falta de contundencia atrás, a la que apuntó también Emilio Cañedo, entrenador del filial azul, tras el choque en las Islas. Con este resultado, el filial ovetense sigue en la parte media de la tabla.

Los carbayones saltaron al campo a verlas venir, y mostrando un excesivo respeto al líder. El resultado fue que durante los primeros minutos los oviedistas achicaron agua como pudieron ante el aluvión de ocasiones de un Atlético Baleares que jugaba en campo de los carbayones. Las ocasiones se sucedían: un disparo de Gabarre que se fue muy cerca del poste en el minuto nueve, una parada de Valens, que tuvo que salir con valentía en el doce para evitar un remate del equipo local o un cabezazo del omnipresente Gabarre que se marchó alto al cuarto de hora. No fue hasta unos instantes más tarde cuando replicó el Vetusta con un contragolpe que lanzó Tarsi y que acabó en un tiro de Steven, cuyo remate desbarató Xavi Ginard repeliendo con apuros.

Fue una buena ocasión del rival carbayón que despertó definitivamente a los baleares, que anotaron el primer gol del encuentro. Corría el minuto 19 cuando el media punta David Haro vio por el retrovisor como llegó en buena posición Jorge Ortiz, que sacó un disparo imposible para Valens. El tanto dejó desorientado al filial oviedista, que pasó unos minutos sin tocar el balón y a merced de su rival. Valens realizó una gran intervencion para evitar el gol de Gabarre y minutos más tarde otra vez el meta azul taponó un remate de Jordan que se colaba. Entre medias, Steven botó una falta que blocó Xavi Ginard.

Los de Cañedo llegaban con cuentagotas a las inmediaciones de la portería de los blanquiazules y casi todas las veces a balón parado. Sin embargo, en una de ellas lograron empatar. En unos de los balones colgados al área el central local Vallori tocó el balón con las manos y la correspondiente pena máxima la transformó Alarcón. Sangre fría y valor tuvo el extremo carbayón porque anotó el penalti a lo "Panenka".

Haber mantenido el empate a uno en la primera parte hubiera dado opciones a los carbayones, pero ocurrió todo lo contrario: el Atlético Baleares anotó dos goles en el tramo final del primer acto y dejó el partido prácticamente sentenciado.

En el minuto 41 Gabarre marcó un gol "maradoniano". Tras un fallo de Josín se cruzó todo el campo oviedista en una magnífica conducción, se plantó ante Valens y le cruzó el balón superándole por su flanco derecho. Golazo del nueve local y mucha atención a su estadística: suma ya ocho partidos consecutivos marcando. La puntilla la puso Jordan dos minutos después batiendo a Valens con un disparo cruzado en el área pequeña.

El segundo acto, para desgracia de los intereses del Vetusta, tuvo poca historia. Cañedo movió el banquillo en busca de una reacción que agitara al equipo y los azules tuvieron dos aproximaciones, una falta botada por Riki que detuvo Ginard en el minuto 48 y un chut, también de Riki que se marchó alto en el 61. Con el paso de los minutos el Atlético Baleares supo dormir el choque y el filial carbayón acabó bajando los brazos al ver imposible superar la tela de araña dispuesta por los locales.