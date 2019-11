Michu: "Las informaciones que van saliendo hacen que dé un paso al lado"

Miguel Pérez Cuesta, "Michu", ha comparecido esta tarde solo en el Tartiere para aclarar los motivos de su renuncia como secretario técnico del Oviedo, cargo al que accedió en abril. Michu renunció al cargo el lunes y esta mañana el club azul lo hizo oficial. Su marcha se debe al descontento del ovetense en el club. Michu se despidió solo en la mesa de la sala de prensa del Tartiere. Únicamente Miguel Sanz, responsable del área social, representó al club en el acto."He ejercido de director deportivo, aunque mi cargo fuese secretario técnico. Quiero agradecer a Arturo Elías, porque ha ayudado económicamente y si no hubiese sido difícil. Quiero agradecerle haberme dejado volver a mi club y en estos siete meses me ha ayudado a ejercer mi trabajo".

Los motivos de su marcha: "Dije que en el momento que no pudiese ayudar me iría, llevo aquí siete meses, han pasado tres entrenadores y se fue un director general. Las informaciones que van saliendo hacen que de un paso al lado. Seguiré viniendo al estadio. Hablo con el corazón en la mano. Hay que tomar decisiones y no voy a ser un estorbo. Hago lo que me sale del corazón. He llevado a cabo mi trabajo, ante tantos acontecimientos que han pasado. Cogí una plantilla que estaba hecha y he ejercido de director deportivo. Viendo lo que pasa y todas las informaciones que salen, que son verdad, creo que tengo que hacerme a un lado".

El apoyo de Joaquín del Olmo:"Agradezco a Joaquín su confianza y a Arturo. Aquí vengo a hablar de mí. El motivo de mi marcha no es Joaquín, yo me hago a un lado. El club entiende mi decisión, no diré una palabra mala del Oviedo".

Sustituto: "Entiendo que llegará una persona, le ayudaré a todo lo que pueda. Ayudaré al que venga. Me voy satisfecho del trabajo que he hecho. Los contratos están para cumplirlos y en junio hay más margen de maniobra".

¿Eligió a los entrenadores?: "Es una de las funciones que no me correspondieron a mi. He dado mi opinión sobre los tres, por eso"

¿Se sintió respaldado por el club?: "Siempre me han valorado muchísimo en el club".

El mercado de invierno: "Daba por hecho que iba a hacer el mercado de invierno. Los ocho que han venido han tenido mi culpa, con el ok del consejo y el de México".

El contrato de Ortuño: "Ortuño no se puede ir en enero. Hay una cláusula de opción de compra en caso de ascenso"

El oviedismo de Michu: "Soy del Oviedo, lo he mostrado en muchas ocasiones. Una muy clara con el eterno rival. Quiero dejar claro que Michu aquí está por su trabajo. A los aficionados les digo que empujen. Nos hemos caído muchas veces y nos levantaremos otra tantas. A medida que los resultados no son como se esperan se genera una desilusión. Creo que el Oviedo está yendo hacia arriba".

Dani Torres: "Le conozco, es una persona excepcional. Su agente me escribió cuando salió mi salida"

Berjón: "Su ilusión es retirarse aquí. Con lo que está demostrando en Segunda, si saliese, sería difícil retenerle en el mercado".

¿Borja Sánchez puede salir en invierno: "No lo sé, tiene cláusula. El Oviedo lleva cinco años en Segunda y no hubo traspasos. Me alegraría verle en Primera si genera un traspaso".

Javi Rozada: "Está sacando rendimiento a la plantilla y es de la casa. Puede estar aquí muchos años. Se está ganando su continuidad, aunque es pronto para hablar de una renovación".