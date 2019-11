El cariñoso mensaje de Rozada a Michu: "Es un oviedista de pro, me hubiese gustado que siguiese"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, analizó hoy la situación del equipo tras el entrenamiento a puerta cerrada a dos días del encuentro ante el Huesca en El Alcoraz (16.00 horas). La salida de Michu, ya exsecretario técnico, fue el tema de la comparecencia. El técnico azul dedicó palabras de cariño al ovetense, "es un oviedista de pro", y ante la situación que atraviesa el club pidió centrarse en el Huesca. Estas fueron sus palabras.

¿Cómo fue el primer día sin Michu?: "Raro, iba a verlo siempre a su despacho a primera hora. Solíamos llegar a la vez, nos veíamos y hablábamos. Perdemos una parte de ese día a día y es una situación desagradable porque me hubiese gustado que estuviese hoy. Fue una decisión de él y se la respeto. Desde que llegó nos ayudó. Como él dijo, quizá yo no soy el entrenador que él puso. Creo que, como entrenador, primero, me puso mi trabajo, y luego el consejo y Cesar. Michu nos ayudó muchísimo y yo prefería que siguiese. Teníamos cosas en común, hablamos cosas para diciembre, pero la vida es así. Salió Joaquín, que me ayudó, ahora sale Michu€Lo que tenemos que hacer es ser profesionales y ganar en Huesca".

¿Aumenta su responsabilidad tras la salida de Michu?: "Mi única responsabilidad es la clasificación y sacar al Oviedo de allí abajo. Soy el entrenador del Oviedo y una figura importante, porque el entrenador lo es dentro de la estructura. Pero no soy el salvador, ni mucho menos. Lo único que me preocupa es ganar en Huesca, porque si no lo hacemos igual volvemos al descenso y es de lo que tenemos que hablar. Con la salida de Michu es normal que se hable, es un oviedista de pro y un tío que en siete meses hizo cosas importantes. Más incluso de lo que parece. Hizo cosas interesantes. Pero tenemos que seguir, ganar en Huesca y afrontar el derbi en una zona buena".

El presidente habló con Rozada: "Ayer tuve una conversación con el presi. Me transmitió tranquilidad, ellos están mirando opciones. Supongo que vendrá otra persona para sustituir a Michu. En el club hay gente, está César y Eduardo Rergis, que seguramente ahora ayudarán al equipo. El consejo no tiene dedicación exclusiva, pero bajan bastante aquí e intentan estar con el equipo. Supongo, aunque no lo sé, que la semana que viene vendrá alguien y habrá que sentarse con él. Yo como entrenador tengo que seguir en la misma línea".

¿Teme que la situación afecte al vestuario?: "Es un vestuario en el que muchos vienen de vuelta y otros los he tenido en el filial. Los Edu, Jimmy, Borja, Lucas, Riki, Steven€Al estar yo les da tranquilidad. Creo que no les afectará"

Michu dijo que Rozada se estaba ganando su continuidad: "Estábamos hablando, Michu quería contar con nosotros y nos lo había transmitido. Como entrenador acabo contrato en junio, pero es muy pronto. Lo importante es hablar del equipo y me gustaría que se hablase del partido ante el Huesca. Tenemos que hablar de eso, porque ganar partidos será lo que de la estabilidad. Hay que centrarse en ganar partidos".

¿El presidente habló con los futbolistas?: "El presi viaja a Huesca. No hay que volverse locos, los futbolistas tienen que ser profesionales. El presi no tiene que venir aquí y decir nada. A los jugadores les vi super enteros, dolidos por la situación. Michu me escribió ayer por la noche y me dijo que nos centrásemos en el encuentro".

¿Cuál es el déficit de la plantilla para reforzarse en invierno?: "Déficit de esta plantilla€Era una cosa que Michu tenía clara y la persona que venga estará en consonancia y entre todos buscaremos reforzar. No voy a decirlo aquí. Hubo cosas que ya salieron que yo pedí y son mentira. No me gusta que salga que yo pedí reforzar una línea en diciembre cuando es mentira. Los jugadores lo saben lo que quiero"

En lo estrictamente deportivo, Rozada abrió la puerta a formar con una defensa de cinco y también apuntó que Lolo sería titular tras su vuelta por sanción.