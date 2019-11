Christian Fernández: "Esto nos va a fortalecer"

Christian Fernández, titular ayer en el Oviedo como lateral izquierdo, analizó la derrota azul en la zona mixta de El Alcoraz. El cántabro incidió en los errores atrás: "No son los tres goles, son también los dos anulados y la sensación de debilidad. Todo pasa por dejar la portería a cero y tener regularidad. Es lo que nos está faltando. Debemos afrontar la situación todos juntos, como equipo. Esto es algo colectivo". Christian, no obstante, se mostró optimista, "esto nos va a fortalecer", y mandó un mensaje de cara el derbi: "Hay dos (derbis), uno en la grada y otro en el campo. En el del campo, debemos ser conscientes para que las emociones no nos pasen una mala jugada y saber que necesitamos esos tres puntos y recuperar la senda de la victoria para salir de abajo".

Christian también habló del déficit de puntos del Oviedo acusado de las primeras jornadas: "Hay que seguir mejorando y que la gente joven vaya cogiendo experiencia, que los que no han venido participando cojan tono físico. Va a ser un año duro y complicado, pero lo vamos a sacar adelante. Estamos pagando un peaje desde el inicio de temporada. Confiamos en el trabajo de Rozada Y en la gente que subió del Vetusta. Todo forma parte de un proceso de aprendizaje y acoplamiento que hemos carecido de ello. Estamos en esa fase con margen de mejora brutal".

Edu Cortina, titular ayer, no puso paños calientes a la derrota: "Nos superaron y nos vamos tristes porque fueron superiores". "Tenemos que levantarnos ya, ahora mismo. Esta semana es importante y necesitamos ganar el derbi. Es un partido distinto y es el mejor momento para volver a sumar tres puntos", dijo sobre el siguiente partido ante el Sporting. "Esto no nos hace dudar. Venimos haciendo buen trabajo. Esto es fútbol y sabemos que puede haber derrotas y empates. Es importante que el equipo siga creyendo y trabajando a tope para ganar el partido del próximo fin de semana", finalizó el centrocampista del Oviedo.