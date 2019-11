El Oviedo tiende la mano y el Sporting mantiene la distancia

Oviedo y Sporting mantienen sus diferencias a cinco días del derbi que volverá a medir el momento de ambos. Los representantes de las dos instituciones asturianas se vieron las caras esta mañana en la Delegación del Gobierno, para tratar las medidas de seguridad de cara al derbi. Las dos expediciones se saludaron de forma afectuosa antes de la reunión.

Al término de la reunión. Fernando Corral, portavoz del consejo del Oviedo, lanzó un guante al Sporting tratando de normalizar las relaciones entre ambos, después del comunicado que tras el último derbi lanzó el club azul anunciado que rompía "relaciones institucionales". "Ha habido una conversación cordial entre presidentes y nos ponemos a disposición del Sporting", señaló Corral. "El trato con el Sporting es totalmente cordial. Nuestra disposición al entendimiento es total, respetando las cuestiones de comodidad para su desplazamiento", añadió, antes de señalar que "no habrá comida entre directivas entre otras cuestiones porque no hay un horario propicio". Sobre el cambio en la situación, Corral explicó que llegaba tras una "conversación" que "era necesaria porque hay necesidades desde el punto de vista protocolario. Lo único que ha cambiado es que hay un partido".

Minutos después, fue Javier Martínez, vicepresidente del Sporting el que expuso la postura del club rojiblanco ante los medios: "En el momento en que representamos a entidades públicas las explicaciones no deben ser solo privadas. Sino públicas. La primera nota de prensa fue de una manera pública a las doce de la noche. Otras explicaciones también deben de ser públicas", explicó. "No hay comida de protocolo, luego intenciones para que las relaciones se encaucen no lo hay", añadió.