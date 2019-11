Arturo Elías fija el objetivo azul: "La permanencia hay que darla por hecha, hay que pensar en el play-off y en ascender"

Arturo Elías, yerno de Carlos Slim, máximo responsable de las decisiones del Oviedo hizo revista de la situación del equipo azul a tres días del derbi. Elías, entre otras cosas, recalcó la implicación del grupo Carso en la entidad y fijó el objetivo deportivo para esta temporada: "La permanencia la tenemos que dar por hecha, tenemos que pensar en el play-off y en el ascenso", indicó el mexicano en una entrevista a Cope Asturias. Estas fueron sus declaraciones:

¿Cómo está?: "Estoy tranquilo. Estoy ocupado. No estamos en los mejores momentos, se hicieron muchos cambios necesarios. Los resultados deportivos, obviamente, no son los que quisiéramos. No es un momento fácil que tenemos que sacar adelante. Creo que estamos haciendo los cambios adecuados, de la manera más profesional posible. Vamos por buen camino y eso a mí me tranquiliza muchísimo. Cuando tienes claro el camino hacia donde vas da mucha tranquilidad. Estoy ocupado en que las cosas empiecen a salir mejor".

Su implicación en el club azul: "Mi corazón siempre va a estar pintado de azul. Amo locamente al club y al Oviedo. Las redes sociales, a las que decidí no hacer caso, son duras. Hubo casos que hasta se metieron con mi familia, y me duele mucho. El esfuerzo que se ha hecho durante cinco años, y los logros que se han conseguido, no se pueden olvidar. Me duele, hubo twitts contra mi familia, pero mi corazón siempre estará con el club y la afición. Pintado totalmente de azul".

¿Hubo ofertas para vender el club?: "Ha habido ofertas, varias. Ni siquiera las hemos escuchado, para nosotros es un proyecto a largo plazo. Me quiero sentar en el Bernabéu viendo al Oviedo. Para nosotros es eso, un proyecto a largo plazo. Hay veces que leo esos comentarios, me parece injustos y digo carai, porque tengo que pasar con esto. Pero así es la vida, la memoria, sobre todo en el fútbol es muy corta. Si ganamos este fin de semana el ambiente mejorará. La diferencia de puntos con el sexto no es inalcanzable, incluso antes de que acabe diciembre. Es un proyecto a largo plazo. Estoy acostumbrado, en los negocios en la vida, a estar más implicado que nunca cuando las cosas no van bien. Arturo está más metido que nunca en el Oviedo".

¿Nota el apoyo?: "Poca últimamente, pero bueno (risas). La gente que sí está agradecida, se manifiesta menos. Por las mismas redes que por mensajes privados me mandan y me dicen ánimo. Sé que hay un grupo, por ahí, que orquesta estos comentarios. No sé que quieren, si regresar al club€No sé qué quieren. Grupos por ahí".

Los cambios en el club: "Creo que el cambio de técnico ha sido acertado hasta el momento. Hubo salidas necesarias, gente que llegó. La llegada de Federico, a meterse más en la parte administrativa, es importante. Es alguien de mi confianza que pondrá muchísimo orden. Estamos en búsqueda de alguien para la parte deportiva, alguien profesional, español, que entienda bien la categoría. Hicimos las salidas que teníamos que hacer y las llegadas que teníamos que hacer".

¿Federico es el nuevo Joaquín del Olmo?: "No hay nuevo Joaquín del Olmo. Federico va a ver la parte económica y estará el tiempo que sea necesario. El otro día les dije al club que el mayor acierto que tuve es que Jorge sea el presidente. Es un gran presidente, ha hecho las cosas muy bien. Sufre conmigo como no te imaginas. Todos los días me despierto con un mensaje de Whastpp del presi. Estoy encantado con él y con el consejo. Pero falta alguien en la parte deportiva, lo escogemos con el mayor cuidado. Hubo entrevistas, encuentros con gente diferente para tomar esa decisión con esa manera importante".

¿Hay un favorito para la dirección deportiva?: "No hay candidato número uno. Pronto lo habrá, seguro. Ese director deportivo nos tiene que ayudar mucho a ver que se necesita hacer. Prefiero encontrar a la persona adecuada y tardar más que tomar una decisión precipitada".

¿Contento con la labor del consejo?: "Estoy muy contento y tiene razón el presi. Además de lo que han hecho, se están involucrando mucho más. No cobran un solo euro, estoy agradecido y deberíamos estarlo mucho. Están teniendo un trabajo relevante".

¿Qué opina de Javi Rozada?: "Estoy muy contento de Javi, tiene una mentalidad triunfadora. He platicado bastante con él. Es inteligente, y eso para mí es importantísimo. Sabe sus metas y a donde quiere llegar. No puede cambiar las cosas de un día para otro, pero creo que Javi tiene la claridad mental necesaria para sacarnos adelante. Me encantaría que diese los resultados y que se quedase todo el tiempo que fuese necesario para que fuese entrenador en Primera".

La salida de Joaquín del Olmo: "Era tiempo de que saliese. Se cumplen plazos y a Joaquín le llego el de él".

¿Hubo cosas que no le gustó de la gestión de Del Olmo?: "Ciertamente, por eso ya no está".

¿Tuvo algo que ver la visita de Aboumrad y de Federico?: "Casualmente no, suena extraordinariamente raro. Pero no tiene absolutamente nada que ver. La llegada de Federico cubre un lugar que cubría Joaquín y aprovechamos ese momento para que pudiese darse la salida".

La salida de Michu: "Hizo bastantes más cosas de las que se imagina. Trajo a varios jugadores exitosos en el plantel. Pero Michu era una gente muy persona a Joaquín y no se sintió cómodo sin estar de su mano, es mi percepción. Michu me pidió salir y le dije que si pensaba así no tenía más que agradecimiento. El acuerdo de su salida fue de amigos, de gente que se quiere".

¿Busca Carso un director general?: "Por el momento, no. No lo descarto en el futuro, pero por el momento no".

Los abonos: "Me preocupa muchísimo que esta temporada tengamos 17.500 abonos, cuando siempre habíamos pasado de los 20.000. Me preocupa muchísimo que llevemos 2770 entradas, muy pocas. Y más que nos lo dejaron para nosotros solos, deberíamos aprovecharlo. Hablaré con el presidente para que quien haya comprado ya su boleto, tal vez puedan comprar otro a mejor precio".

¿Fichar en invierno?: "Es necesario, no fichar mucho. Si no fichar bien".

El objetivo deportivo: "La permanencia la tenemos que dar por hecha. Sé, y no tengo una venda en los ojos, en la posición en la que estamos. Pero no puedes, por una diferencia de nueve puntos, no pensar a lo grande. No puedes dejar de pensar en algo grande y simplemente en salvarte. Hay que pensar en play-off y si no en ascender".

¿Mensaje demasiado ambicioso?: "No podemos no pensar en tratar de entrar al play-off, no tengo la menor duda".

Las relaciones con el Sporting: "Respeto totalmente las decisiones que se toman desde Asturias. Me gustaría que aprovechamos que no vienen, para llenar de azul el estadio".

Los patrocinadores: "Ese ha sido un tema complicado, tenemos patrocinadores más pequeños. Federico tiene que trabajar en ello. La relación que tengo con empresas españolas, pero a veces hay un pretexto. Si patrocino al Oviedo tengo problemas con Gijón€Es un tema bastante más complicado de lo que pensé".

El objetivo, que el club sea autosuficiente: "Me gustaría que llegasen los ingresos naturales, más abonos para el estadio. Hemos tenido una desventaja muy clara con otros clubes. Y hemos peleado por entrar al play-off. No es un tema de dinero, es un tema de unidad. De estar todos juntos, afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Hay cosas más importantes".

¿Esperaba más apoyo del oviedismo?: "17.500 abonos esta temporada y es difícil pedir más. Pero esperábamos que los números fuesen diferentes"