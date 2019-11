Rozada: "Me gustaría que en el derbi estuviesen las dos aficiones"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró la situación del equipo esta mañana a los medios antes del derbi asturiano del domingo en el Tartiere (16.00 horas, Vamos). El técnico pasó revista por todos los asuntos del equipo: confirmó la baja de Saúl Berjón, dijo que no decidirá el once hasta que vea el estado del césped del Tartiere, comentó las recientes palabras de Arturo Elías y opinó sobre la ausencia de seguidores rojiblancos en las gradas, "me gustaría un derbi con las dos aficiones", indicó. Estas fueron sus palabras.

Semana de derbi tras la derrota en Huesca: "La semana fue bien, como siempre. Un resultado malo no te puede alterar, en el vestuario analizamos todo. Los jugadores lo entendieron así y trabajaron bien la semana.Estos partidos son especiales, da igual la clasificación. El equipo poco a poco va más, tuvo una época buena. En Málaga estuvimos mal, en Almería bien y en Huesca corregimos errores. Al equipo lo veo bien, con ganas".

La clave del partido: "La clave del partido es entrar muy bien, habrá mucho ambiente y eso se va a notar. La clave también es tener personalidad, en un derbi a veces escasea el fútbol".

¿Qué supone para él su primer derbi en el primer equipo?: "Es bonito, jugué en cadetes y en el filial. El derbi del primero equipo es el más bonito y me gustaría dar a nuestra gente una alegría. Llevo cinco partidos en el Tartiere y solo ganamos uno. No quiero fallar a los once mil o doce mil que siempre están".

¿Trabaja de forma diferente la motivación?: "Estos partidos necesitan poca motivación, saben de sobra lo que supone. La motivación va en el día a día, llegar aquí y entrenar bien. Para este partido va de sobra".

José Alberto: "No hablé con él. Vi poco al Sporting durante la temporada, esta semana mucho. En directo en El Molinón no vi ninguno. A José Alberto lo veo bien, es joven como yo y tiene muchas ganas. Tengo una buena relación con él y le deseo lo mejor después del domingo".

El planteamiento: "Tendremos que ver muchas cosas, cómo está el campo y demás. Viene una meteorología difícil, pero espero que el césped aguante. Puede cambiar el escenario y el planteamiento del partido. Cuando estemos ahí veremos".

¿Qué espera del Sporting?: "Espero un equipo que venga con mucha gana, sobre todo al inicio. Espero un Sporting que salga con personalidad, somos conscientes de ello".

Las palabras positivas de Arturo Elías hacia su trabajo: "Agradecido a él, hablamos bastante por teléfono y por whatsapp. Se preocupa siempre. Hay mucha gente que piensa que el Oviedo es su hobby, y no es así. Contra el Huesca, el primer mensaje que tuve es el de él. Tenemos que demostrarle con trabajo que podemos sacar la adelante".

Elías dijo que "la permanencia estaba hecha": "Está claro que él lo dice desde un punto de vista más pasional. Quieras o no la situación ahora mismo es la que es. Yo le dije que este equipo tiene que optar a muchas más cosas que no sean la permanencia, pero ahora necesitamos hablar de salir allí abajo. Respetando el mensaje de Arturo, por supuesto, que tiene que ser ese, pero ahora el equipo está allá abajo. El otro día le dije que torres más altas cayeron, equipos que se meten abajo les cuesta salir. Tenemos que pensar cada partido y tomárnoslo como una final, quedan seis partidos para acabar la primera vuelta y tenemos muy pocos puntos. Habrá resultados muy raros y la permanencia se irá a 48, 49 o 50. No estoy diciendo que tenga que ser nuestro objetivo, pero tenemos que saber que ahora mismo, en la situación que estamos, hay que hacer puntos para llegar a la permanencia. A partir de ahí, a pensar en cosas grandes, porque creo que el equipo si coge una buena racha está capacitado para ello".

La baja de Manu García: "Es un jugador importante, como Saúl o Yoel. Hubiese preferido que Manu estuviese, y todos los jugadores, sería lo ideal. Manu les da un contexto de 2-3-1 que les iba bien. Pero pienso que tienen jugadores para suplir esa baja, pueden jugar dos puntas, un pivote€Siendo un jugador importante para ellos sé que lo solventarán genial".

El césped: "El planteamiento cambia, por mucho que te digan quiero ir allí y verlo. Nosotros decidiremos. Si el campo coge agua y se pilla pesado se pone muy pesado. Si está como espero que esté, tendré otro plan del partido. Hasta el domingo no lo vamos a diseñar".

¿Duerme poco por el derbi?: "No. Esta semana estoy más tranquilo que nunca. Son partidos especiales, pero los futbolistas saben lo que suponen. Borja y Edu jugaron derbis en cadetes. Me preocupa que lleguen en las mejores condiciones, es lo único que me quita el sueño. El plan es bueno y vamos a sacarlo, seguro".

Los canteranos: "Los veo tranquilos. Veo a Borja, a Jimmy, a Riki y a Edu€Con una madurez. También a Lucas, lo veo como es él. Eso me reconforta y es una de las cosas que más contento me ponen. Hoy tuvimos una conversación con ellos, hablando del derbi pasado, seguro que muchos participarán el domingo y muchos desde fuera".

¿Qué le parece que no acuda la afición del Sporting?: "Lo que me parece bien es que venga mi afición, los que nunca fallan. La afición del Sporting es soberana y el club también. A mí, personalmente me gustaría un derbi donde estuviesen las dos aficiones. Y me gustaría que la nuestra llenase el resto del aforo. Nuestra gente va a estar el domingo y nos va a ayudar. Quiero que se vayan a casa contentos y orgullosos".