Rozada: "César está todo el día ofreciendo jugadores, estoy tranquilo"

El técnico del Oviedo, Javi Rozada, atendió hoy a los medios en la previa del encuentro ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (18.00 horas). Rozada se pronunció sobre la ausencia de un director deportivo que acomete los fichajes en invierno tras la negativa del Rayo Vallecano para dejar salir a Rubén Reyes. El técnico llamó a la tranquilidad, dijo que César Martín, responsable de relaciones institucionales, "está todo el día ofreciendo jugadores". También habló sobre las posibles bajas. Estas fueron sus palabras.

Las bajas: "Saúl está en el final de su recuperación, tiene la tendinitis en la rodilla. Juanjo Nieto tiene una sobrecarga y no vamos a arriesgar, tiene un edema. Yoel está perfecto, contamos con todos menos con Juanjo y con Saúl".

Análisis del derbi: "El lunes estuvimos analizando todo, no hicimos un buen partido en líneas generales. Nos costó el inicio y hubo un tramo en el que intentamos ser dominantes. Nos faltó estar mejor colocados y el campo no ayudó mucho, fue una mezcla de todo que nos impidió irnos con ventaja. En la segunda parte el equipo fue mejor, supimos sufrir. No hicimos un buen partido y lo que tenemos que hacer es volver al espíritu".

Riki: "Riki estuvo muy bien, tuvo mucha personalidad. El primer tiempo vino a recibir el balón como habíamos previsto. Riki es uno de los perjudicados por el estado del campo, tiene toque de balón exquisito y conducción. Me quedé contento con Riki porque para la edad que tiene y venir de donde viene, está teniendo un crecimiento grande. Es un activo y hay que trabajar con él. Será importante".

Lucas, candidato para titular: "Lucas está perfecto, tuvo unas pequeñas molestias en Ponferrada y se recuperó bien. Está para jugar el domingo en Las Palmas".

La baja de Saúl: "Es un jugador importante, los futbolistas con él están más cómodos. Borja se quita presión, Sangalli está más liberado y Saúl la asume bien. Es el líder del equipo, pero también sin él hicimos bien partidos. No puede haber Saúl-dependencia y esperemos que vuelva la semana que viene".

El lateral izquierdo: "Mossa estuvo sancionado y entró Christian. Mossa tuvo un buen rendimiento, tanto en ataque como en defensa. Christian da el central y Mossa solo el lateral o el carril. Estoy contento con los dos y van a jugar mucho de aquí al final".

Arribas y la defensa: "Dio un paso adelante, estuvimos en defensa bien. Lo que requiere la categoría, me quedé contento con los partidos de los dos centrales. Javi está entrenando bien y pide entrar. Entre los tres centrales jugarán dos".

La ausencia de un director deportivo: "Lo que intento es centrarme en el partido del domingo y que se hable de lo que se tiene que hablar. Nada de eso nos puede distraer. Quedan cinco finales que van a marcar la temporada, que está siendo durísima. Hay que acabar la primera vuelta con el máximo de puntos posibles, el domingo tenemos la primera final. Tenemos que centrarnos en hablar de ellos, que tienen un equipazo. Lo que intento es dirigir y hacer lo que está en mi mano, lo otro no me compete. Está el club en ello. César, Lalo, el consejo€Están intentando tomar la mejor decisión y confío en ellos. Soy el entrenador y no tengo porque hablar de esos temas".

Ortuño dijo que Rozada era el jefe: "Soy la cabeza visible, normal que lo diga. Soy el jefe, Ortuño contestó como tiene que hacerlo. Al jugador, que venga un director deportivo o no, no le compete. El jugador tiene que ser profesional, está en el club y pagándole todos los meses. Tienen que responder en el campo como hacen. En ese sentido no tenemos ningún problema, estamos centrados en el partido del domingo. Es muy importante, tenemos que ganar en Las Palmas para acabar bien la primera vuelta".

Mercado de invierno: "El club está mirando cosas y hay jugadores que, no sé si tocados, pero sí están cerca. Hay una lista y sabemos lo que necesitamos reforzar. Que venga una persona ahora ayudaría a enfocar esos fichajes. Pero el club no para, está todo el día trabajando. César está todo el día ofreciendo jugadores y en ese sentido estamos tranquilos. Que la gente no se preocupa, nos vamos a reforzar con jugadores que van a sumar seguro".

Posibles salidas: "Hablo con César y tenemos un plan, pero se te puede caer el lunes. El fútbol cambia muchísimo, el jugador lo que tiene que hacer es jugar y centrarse en rendir lo mejor posible. De aquí al final todos van a ser importantes y espero que todos rindan y que cuando acabe la primera vuelta y lleguemos con 15 puntos. En vez de salir tres, igual no sale nadie. Ojalá se enganchen los jugadores que falten y no salga nadie"