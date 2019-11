Mossa: "No podemos poner ninguna excusa"

El Oviedo volvió esta tarde al trabajo en El Requexón tras la derrota ante Las Palmas del domigo. Javi Rozada, técnico azul, tuvo la baja de Ortuño. Fue una sesión regenerativa para titulares en la que Berjón estuvo al margen y tuvo una larga charla con el técnico ovetense, que antes del entrenamiento se reunió con toda la plantilla durante casi veinte minutos a pie de césped. Antes de la misma Mossa valoró la situación del equipo.

¿Cómo está el vestuario?: "Obviamente fastidiados y preocupados. Los resultados no llegan, estamos en una mala racha. Sobre todo, fuera de casa, es cuando peor se nos da. Estamos preocupados".

¿La derrota en Canarias supone un paso atrás desde la vuelta de Rozada?: "No. En esta Liga las cosas son así, los equipos se mueven por rachas. Tuvimos una buena, se cortó, y ahora llevamos una mala. Lo que tenemos que hace es ganar, no vale poner ninguna excusa. Es lo que la gente y el vestuario quiere".

Cuestión de garra: "En Málaga competimos el partido, en Huesca también€En casa quizá echamos de menos ese punch, por ejemplo, en el derbi, en casa, con 20.000 personas. Eché de menos un poco de garra, si no es por calidad, por empuje. Lo que vale son los resultados, llevamos una racha mala y solo hay que pensar en el domingo".

¿Por qué un cambio tan drástico de una temporada a otra?: "A las plantillas hay que analizarlas al final, la situación ahora es mala. Pero hay ejemplos de buenas plantillas que se meten abajo. Todo cuesta mucho más".

¿Cómo ve al míster?: "Con mucha fuerza, pero preocupado. Aquí dependemos todos de los resultados, los futbolistas y el cuerpo técnico. Es normal que la gente este cabreada, la afición quiere resultados".

¿Les afecta que no haya un director deportivo?: "Eso es poner excusas, no me sirve. Los que jugamos somos los de dentro, nadie va a venir a ayudarnos. Eso está claro".

El rifirrafe de Lolo y Christian: "En el campo no me di cuenta, me llega luego. No le doy importancia, todo se magnifica con la situación. Si fuésemos arriba hablarían de implicación"