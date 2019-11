Mossa, autocrítico: "No vale ninguna excusa"

El lateral del Oviedo Mossa analizó ayer la situación del equipo ante del entrenamiento en El Requexón. El valenciano, autocrítico sobre la crisis azul, llamó a no poner excusas y buscar la victoria ante el Rayo el domingo en el Tartiere (16.00 horas): "En esta Liga las cosas son así, los equipos se mueven por rachas. Tuvimos una buena, se cortó, y ahora llevamos una mala. Lo que tenemos que hacer es ganar, no vale poner ninguna excusa. Dependemos de los resultados". Preguntado sobre si la ausencia de un responsable en la dirección deportiva está afectando al equipo, Mossa fue tajante. "Eso es poner excusas, no me sirve. Los que jugamos somos los de dentro, nadie va a venir a ayudarnos. Eso está claro", indicó. Mossa puso el foco sobre la debilidad fuera de casa y habló sobre el pasado derbi: "Eché de menos un poco de garra, si no es por calidad, por empuje".