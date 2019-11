Rozada, a sus jugadores: "Hacéis el ejercicio como si fuese una verbena"

El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos en El Requexón tras el entrenamiento regenerativo del lunes. La única baja fue Saúl Berjón, que sigue recuperándose de su tendinitis en la rodilla izquierda. La novedad de la sesión también fue la presencia de Samuel Obeng, de vuelta tras jugar la Copa de África sub-23. Javi Rozada dirigió una sesión muy intensa, con varios ejercicios ataque-defensa. El técnico, tras la charla de ayer, de más de veinte minutos estuvo muy encima de sus futbolistas.

En uno de los ejercicios les pidió más intensidad: "¡Hacéis el ejercicio como si fuese una verbena, no podemos ir trotando!", vociferó Rozada mientras los futbolistas asentían. La final de la sesión se dedicó a defender los centros laterales, que al Oviedo le han causado varios goles en contra en lo que va de Liga. Edu Cortina no completó el entrenamiento y se fue al vestuario antes que el resto de sus compañeros.