Javi Rozada: "La salida de Michu del Oviedo no nos ayudo nada"

El entrenador del Oviedo Javi Rozada hizo un repaso minucioso de la situación del equipo en estos momentos y de cómo llegan los suyos al partido del domingo (16 horas) ante el Rayo Vallecano. Sin pelos en la lengua, el técnico ovetense aseguró que el equipo ha dado un cambio para afrontar este partido dándole una importancia máxima. Y es que los azules son ahora penúltimos de la clasificación tras cinco partidos sin ganar.

¿Cómo está el equipo?

"Llegamos bien, ya estamos todos, salvo Saúl, que se entrenó hoy con el readpatador y mejoró mucho. Salvo él, todos disponibles"

¿Qué importancia tiene el partido ante el Rayo Vallecano?

"Es un partido muy importante, son tres puntos que nos tienen que dar la sensación que tuvimos durante un tramo de la temporada. Ha sido una semana muy buena, los jugadores están responsabilizados, súper concienciados de que es un partido para nosotros quizás el más importante hasta ahora. Partido vital. Están dolidos, saben que llevamos dos partidos muy malos, donde el equipo no tuvo ninguna identidad, no tuvo ningún hambre y eso no puede suceder en esta categoría. Vamos a dar otra imagen y a ganar el partido".

¿Sensaciones o victoria?

"Me preocupan las dos. Me preocupan las sensaciones y me preocupa la victoria. Cuando tuvimos la racha buena fue con el equipo con esa identidad que yo digo, con un nivel de compromiso alto".

¿Qué ha pasado?

"Fue un cúmulo de cosas, el equipo en Málaga hizo un mal partido, entraron dudas, luego vino el Almería, no fuimos capaces de sacar ese partido; la verdad, la salida de Michu no ayudó nada. Una persona que está en el día a día que salga en el vestuario no ayuda, es cierto que César nos ayuda todos los días y está ahí con los jugadores, por si pasa algo, no puede haber queja porque está él. Ahí hubo un momento de distracción, empezamos a hablar de temas que no nos competen que de los partidos. Y en esta categoría como no estés centrado al 100% y hables de otra cosa que no sea el Rayo Vallecano pues pasan estas cosas. Estoy contento porque esta semana hemos hablado mucho del Rayo y de lo que nos jugamos".

¿Es difícil que no se hable de esas cosas?

"Es difícil. Nosotros lo que tenemos que hacer es autocrítica también, no es disculpa, el futbolista lo que tiene que hacer es jugar, rendir bien, y el entrenador preparar los partidos. El equipo en los últimos cinco partidos ha sido un desastre, ha estado fatal, salvo un tramo del partido del Almería el equipo no ha tenido ninguna identidad, ha sido un equipo irreconocible. Hay mucho tiempo para revertir la situación. Esta semana me gusta ver a la plantilla, hubo semanas que los jugadores no te preguntaban nada del rival, pasaron de meterse en el vestuario que había que echarlos, a preguntarte por los rivales, por los jugadores, pasaron de eso a no ver nada. Esta semana se han recuperado las sensaciones, he visto algo distinto".

¿Es diferente esta situación a la del inicio?

"La primera semana era un tema más de miedo, no se veían capacitados de salir de esta situación, la gente no quería el balón. Ahora es más niveles de concentración, el equipo no estaba lo concentrado que el partido requiere para ganar".

Llega un Rayo Vallecano necesitado.

"No es el rival que me gustaría, no me gusta enfrentarme el domingo a ese rival y más como viene, prefería un rival que viniera más tranquilo porque este viene muy tocado. Es un equipo que la mala racha no indica el equipo que es. Tenemos que estar en nuestra mejor versión para ganar".

¿Habrá cambios en el sistema y en los jugadores?

"Confío muchísimo en los jugadores y en el sistema. Esto no es una cuestión de revolución, no es el problema. Es una cuestión de concentración. Los jugadores ya demostraron que tienen talento. Fuimos el segundo mejor equipo en siete partidos, hicimos cosas extraordinarias".

¿Ha estado más cerca del jugador?

"El lunes hablé mucho con el capitán, porque él es el que tiene también que hablar con los demás. Pero hablé mucho con ellos. Cuando llegué sí que tuve que hablar mucho con ellos. Ha sido un problema más de grupo, de los objetivos grupales, de centrarnos más en lo que nos tenemos que centrar tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Estoy convencido de que el domingo vamos a dar una muy buena imagen y a ganar a un equipazo".

Saúl Berjón. ¿Le preocupa?

"Me preocupa que vuelva a entrenarse con el grupo, no de cara al partido del domingo, tenemos una plantilla muy buena, pero sí me preocupa que cuando vuelva tenga buenas sensaciones, que empiece a entrenarse para coger sensaciones".

¿Será importante Obeng?

"Samu cuando vino le ayudó mucho subir al primer equipo. Coge unos niveles de confianza muy altos. Le ha venido bien jugar ese campeonato en África. Le ha subido los niveles de confianza. Puede ser importante para nosotros".

Colocación.

"Cuando estamos bien colocados el equipo no concede. Sin el balón estar juntos, estar solidarios, nos están metiendo muchos goles por errores propios, pérdidas de balón".

Estado del campo

"Está mejor de lo que me esperaba, se puede jugar perfectamente. Mañana y pasado dan lluvia. Es muy importante que el campo esté bien".

Lucas

"La decisión la tomas en función de lo que ves en el rival. No nos salió bien. Con el 1-0 ya todo fue difícil. Lucas es un jugador que para nosotros va a ser importante, el domingo va a venir convocado seguro. Puede parecer que he perdido la confianza en él, yo a Lucas lo que quiero es demostrarle toda la confianza en él, creo mucho en él, se ha ganado un sitio en el fútbol profesional. El domingo vendrá, no será titular, pero será importante".

Carlos Hernández

"Fue un tema deportivo, lo estaba haciendo bien, consideramos que Javi el día del Almería lo hizo bien. Carlos no vino porque prefiero llevar cambios de arriba. Carlos está trabajando bien y va a ser un jugador importantísimo".

Cambios

"Algún cambio habrá. Están entrenando fenomenal, va a ser difícil hacer el once. Hay alguna duda porque el equipo te transmite. El mismo equipo no va a ser".

Centro del campo

"Mañana decidiremos, Edu está al 100%, Jimmy lo está haciendo bien, Lolo para mí está haciéndolo fenomenal. Tejera el otro día lo cambié porque para mí estaba haciéndolo bien, pero sabes cómo es Sergio y lo que nos va a dar Sergio. De los cuatro saldrán dos y seguro que lo van a hacer bien".

¿Siente que se puede perder la confianza en usted?

"No me preocupa. Estoy es el Real Oviedo, ya dije que mi responsabilidad es doble. Es normal que se hable. Estoy aquí en el Oviedo genial. Trabajado y centrado en ganar los partidos. El día que consideren que el entrenador ha tocado fondo, me haré a un lado, porque lo que quiero es lo mejor para el club, para el equipo, es una situación jodida, prefiero que se hable de eso que de los jugadores".

Lolo

"A veces se habla de jugadores de manera injusta, y pongo el ejemplo de Lolo, me parece injusto que se digan cosas de él que no son. Unos días está más acertado con el balón y otras menos. Pone todo al servicio del equipo, es un jugador del que no se puede rajar porque lo pone todo.También de Omar Ramos. Omar Ramos el otro día, dicen que hizo un mal partido, cierto, pero ves la actitud, ves las gráficas físicas y son increíbles".