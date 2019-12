La herida se cose con puntos

El Oviedo tocó fondo el domingo con la derrota (3-1) en el campo de Las Palmas y hoy, en el Tartiere, debe comenzar una nueva reconstrucción ante un rival de altura como el Rayo Vallecano. Para hacerlo está obligado a alargar la crisis de su rival y dar carpetazo a la propia. Los azules han sumado dos puntos en los cinco últimos partidos y se han hundido hasta el penúltimo puesto de la clasificación. El Rayo, por su parte, llega al Tartiere con el puesto de su entrenador, Paco Jémez, en cuestión por una racha calcada a la de los azules: también han sumado dos puntos en las cinco últimas jornadas. Unos y otros están por debajo de lo esperado de ellos.

La crisis azul es ya de largo recorrido y comenzó con la temporada. La salida de Egea y la llegada de Rozada supusieron un cambio de aire que se tradujo primero en una mejor imagen y después en buenos resultados. Las dos victorias seguidas, ante Albacete (1-2) y Girona (4-2), culminaron una racha de seis partidos sin perder de los azules en la que sumaron once de los quince puntos que llevan. Fue un momento de optimismo que se esfumó no se sabe muy bien por qué. Entre las explicaciones pueden estar los bandazos institucionales que ha dado el club, algo que apuntó el propio entrenador en su última rueda de prensa: "La salida de Michu no nos ayudó nada".

El caso es que cinco jornadas después de haber ganado dos partidos que le daban al Oviedo un respiro en la clasificación, la situación ha cambiado por completo y han regresado los fantasmas de antes y alguno más. Lo de menos es precisamente el puesto en la tabla, puesto que el Oviedo llega al partido a solo dos puntos de salir del descenso. Lo malo es que el equipo no funciona, que es incapaz de reaccionar a los golpes que recibe en los partidos y que, tras la lesión de Saúl Berjón, que lleva tres partidos en el dique seco, no encuentra a un jugador capaz de erigirse como líder del grupo.

La mala racha ha dejado también varias víctimas. Hay jugadores con los que la paciencia está prácticamente agotada. Joselu, un delantero que está en el segundo de los cuatro años que tiene firmados con el Oviedo, no entra ya ni en las convocatorias. Rozada ha preferido probar con Obeng a darle una nueva oportunidad al onubense. Tampoco Omar Ramos, refuerzo de lujo en el mercado de invierno de la pasada temporada, está ofreciendo las prestaciones esperadas. Otro que hoy no estará en el Tartiere después de ser titular en el encuentro ante Las Palmas.

Así las cosas, Javi Rozada tirará de la gente que mejor le ha respondido para intentar superar un partido que él mismo ha calificado como "el más importante en lo que va de temporada". En ataque estarán dos de sus hombres de confianza, Sangalli y Borja Sánchez, probablemente acompañados por un Bárcenas que, si bien no está en su mejor momento, al menos sí que, con cinco goles, se está mostrando acertado de cara a puerta. La otra opción sería apostar por Obeng de inicio. En punta volverá a estar Ortuño, fundamental en el equipo a pesar de llevar cinco jornadas sin marcar. En la defensa regresa otro imprescindible: Carlos Hernández.