Rozada: "Arnau está cualificado, ojalá me haga mejor entrenador"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, atendió hoy a los medios en la previa del encuentro ante el Alcorcón en Santo Domingo (mañana, 18.30 horas). El técnico azul valoró de forma muy positiva la llegada a la dirección deportiva de Francesc Arnau, que hoy estuvo reunido con la plantilla en El Requexón. También dejó entrever que habrá algún cambio en Alcorcón con respecto al partido ante el Rayo y comentó el estado de forma de Saúl Berjón, que según le comentó al técnico estará de baja "mes, mes y medio".

Llegada de Francesc Arnau: "No lo conocía personalmente, conozco su trayectoria de jugador. Estamos ilusionados de que venga una persona nueva y nos pueda ayudar a todos, a mi como entrenador y al cuerpo técnico y a los jugadores. Estoy contento, es un perfil bueno. Ha estado solo en dos clubes como jugador y luego en uno como jefe de cantera y como director deportivo. Es una persona cualificada y ojalá me haga mejor entrenador".

Mercado de invierno: "Hablamos de cosas, va a ser una época complicada en el mercado de invierno porque seguro habrá algún movimiento. Viajará con el equipo y vendrá a Alcorcón. De momento hablamos del equipo en general y del encuentro ante el Alcorcón en particular".

La baja de Berjón, que se someterá a una artroscopia en Madrid (según informó ayer la Televisión Autonómica): "Saúl probó el lunes, estaba mucho mejor. Tuvo una pequeña molestia, se retiró y ahora mismo está de baja. También Joselu tuvo una molestia y no está cómodo. Está haciendo esfuerzo por entrar, pero es complicado. La rodilla le está impidiendo y no está bien, tenemos que ayudarle, a ver si se cura y podemos conseguir la mejor versión de él. El club me dice que está de baja y yo tampoco pedí detalles. Hablé con el personalmente y hay que respetarlo. Tiene un problema ahí, intentó forzar para estar con el equipo, pero no ha podido. No quiero hablar de un jugador que es el capitán, confío mucho. Me transmite que estará muy pronto y confío en su palabra".

Tiempo estimado de baja: "No puedo transmitir que en enero esté al cien por cien. El y los servicios del club harán todo lo posible, porque es un jugador importante para todos. Es nuestro capitán y el emblema de este equipo y nos da mucha confianza dentro del campo. Ayer para despedirnos me dio un abrazo y me dijo que iba a volver en cuestión de un mes, mes y medio. Poco tiempo".

La victoria ante el Rayo: "Esta semana ha sido buena, el ambiente es más distendido. Ganar a un equipo con jugadores de Primera División nos da confianza, pero esto sigue. De nada valen los tres puntos si mañana no amos un paso adelante, mañana es el partido ideal".

¿Habrá cambios ante el Alcorcón?: "Algún cambio siempre se planea hacer, el equipo me gustó contra el Rayo pero mañana es otro partido. Sabemos donde vamos, a jugar contra el típico equipo de Segunda, de los mejores. Saben siempre que hacer en el campo, tenemos que estar en la mejor versión de la concentración. Requiere mucha lectura de partido, espero que esas tres cosas se den".

¿Qué le conviene al Oviedo?: "Al Oviedo le conviene ser nosotros. Ellos está claro el partido que harán, en casa saben lo que tienen que hacer. A nosotros nos importa entrar bien al partido y leer bien donde y como hay que jugarles y manejar muy bien las distancias. Tienen a Ernesto, que no me está sorprendiendo y lo está haciendo fenomenal. Tenemos que leer muy buen el partido".