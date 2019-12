Arnau: "Tengo claro qué jugadores del Oviedo pueden salir en invierno"

Francesc Arnau fue presentado esta mañana en la sala de prensa del Tartiere como nuevo director deportivo del Oviedo, cargo al que accedió hace nueve días. El catalán, acompañado del presidente Jorge Menéndez Vallina, explicó su llegada al club y su proyecto. Ha firmado hasta el año 2022. El director deportivo confirmó que habrá salidas y entradas y además dejó la puerta abierta a incorporar a alguien más a su grupo de trabajo. Estas fueron sus declaraciones.

Agradecimiento al club: "Agradecer a Arturo Elías la confianza. Jorge fue el primero que me llamó, se lo agradezco a él y a todo el consejo. También a Federico y a dos personas que son César Martín y David Mata".

¿Por qué el Oviedo?: "La grandeza del Oviedo, es un club histórico que está en Segunda y viene de un crecimiento. Primero de una caída, a Tercera, y después de un crecimiento. Vi que el club tenía mucho potencial. Para cualquier director deportivo es un punto a valorar".

¿Qué le parece el club?: "Llegué muy contento y muy ilusionado. Veo muchas posibilidades, el control es muy estricto y todos los clubes de Segunda juegan con el límite salarial. Habrá que ajustar en base a ideas e intercambios y cosas que podamos manejar. La primera impresión que me dio es que había mucho más potencial del que se estaba mostrando. Ahora sigo con la misma idea".

Directivo de cantera: "Siempre he contado con la cantera y las palabras hay que acompañarlas con hechos. Me he criado en Málaga en temas de gestión y empecé como segundo coordinador de cantera. He subido jugadores al primer equipo y esta es la idea, se han convertido un referente en Asturias con el máximo rival, que es el Sporting. Y le ha superado en muchas categorías. Creo en la cantera como un vivero de jugadores que y siempre me fijaré en ella".

Mercado de invierno: "La primera vez que fui director deportivo cogí el equipo el 15 de diciembre. Habrás tres líneas de actuación. Hay que intentar recuperar a jugadores que no están rindiendo. Necesitamos un perfil concreto de jugador, que lo buscaremos. Y en los últimos tramos de mercado buscaremos aumentar la competencia del equipo. En ese aspecto siempre voy a intentar tener la mejor plantilla posible".

¿Sabe cuantos movimientos habrá?: "Es imposible, iremos viendo poco a poco y a final de mercado haremos una valoración. Cuantificar es muy difícil, haremos los que sean necesarios y podamos".

Complementos: "Vamos a intentar mejorar el equipo. Ofensivamente vamos muy bien pero quizá hace falta algo para ayudar a lo de arriba. En esa línea iremos".

Límite salarial: "Hay que jugar con el tema del salario, estamos apurados y vamos a ver si nosotros mismos somos capaces. Habrá que hablar con otros clubes y las salidas potenciales. Todavía no he hablado con ninguno y en breve lo habrá que comunicar para los que no cuenten puedan buscar la salida con tiempo".

Posible renovación de Rozada: "No hemos hablado de renovar al entrenador, en temas de mercado las renovaciones son muy, sensibles. Hay que conseguir que el equipo se estabilice, hay que pensar en salir de esta situación complicada, estamos fuera del descenso, pero todavía cerca, seguir trabajando para salir lo más temprano posible. Javi es una persona joven, dinámica y que escucha. Tiene la confianza de todos y es importante porque es de la casa, conoce la idiosincrasia del club".

¿Qué jugadores pueden salir?: "Tengo claro que jugadores pueden salir, pero hablaré antes con ellos. Hay que ir de cara y el primero que se enterará será el jugador. No daré nombres aquí porque no sería lo correcto".

Arnau, hombre de club: "Las conversaciones que tuvimos€Siempre he dicho que soy hombre de club. He estado en dos clubes, en el Barcelona y en el Málaga siempre he intentado arraigarme. Sé que soy director deportivo y los cargos duran lo que duran. Me gustaría que quedase como formación, como una especie de herencia".

Vallina, la primera llamada: "El primer contacto es el del presidente y me dice que están valorando la posibilidad de contratarme. Vas pasando filtros hasta que llegas al final, el trato ha sido exquisito".

Pueden venir varias personas a ayudarle: "Lo estamos hablando, vamos a ver como lo ajustamos. De momento estoy yo solo, vamos a terminar de ajustarlo y a ver si podemos formar un grupo de trabajo de alguien que venga de fuera y de la gente que esté aquí".

¿Cuál es el objetivo del equipo?: "Hablar de un objetivo a largo plazo queda muy lejano. Hay uno a corto plazo, que es estabilizar el equipo en la situación que está. Venimos de una situación mala, se crea una mala mentalidad y hemos dado un primer paso, pero la Segunda es muy larga. Nuestro objetivo a corto plazo es eso, estar a dos o tres partidos de lo que marca el descenso. Me gusta trabajar sin techo y se ganará el objetivo en base al trabajo, a largo plazo veremos lo que hemos sido capaces de hacer".

Berjón: "Saúl Berjón es un jugador diferencial, vamos a ver si los plazos del servicio médico se cumplen. Es un hombre de club, que aporte la experiencia que él tiene a todo el grupo y hacer que el equipo funcione. Cuando llegue nos va a aportar".

Dani Torres: "No se ha hablado, no me ha dado tiempo, se que algún movimiento se hizo anteriormente. Quiero sentarme, ver opciones y ver cuál es la mejor para nosotros"