"Tengo claro los que pueden salir"

Francesc Arnau (Las Planas, Girona, 1975), nuevo director deportivo del Oviedo, sabe de primera mano lo que supone trabajar con prisas. Fue nombrado máximo responsable del Málaga un 15 de diciembre de 2015 y al Oviedo, tras un proceso de selección que duró varias semanas, llegó hace diez días para cubrir el hueco abierto por Michu, que dejó el cargo el pasado 5 de noviembre descontento con el rumbo del club. Ahora, Arnau, que dijo tener claro "los jugadores que pueden salir", tendrá que afrontar el mercado de invierno mientras el Oviedo sigue cerca del descenso.

Arnau, acompañado por el presidente, Jorge Menéndez Vallina, dio sus primeros coletazos como gestor azul ayer en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Puso por las nubes la "grandeza" del Oviedo, no quiso dar pistas sobre el próximo mercado, aunque anticipó movimientos y dejó entrever que el club incorporará a alguien más a su equipo de trabajo. "¿Por qué el Oviedo? Tiene grandeza, es un club histórico que está en Segunda y viene de un crecimiento. Primero de una caída, a Tercera, y después de un crecimiento. Vi que el club tenía mucho potencial y para cualquier director deportivo eso es un punto a favor", dijo el catalán. "Veo muchas posibilidades, el control es muy estricto y todos los clubes de Segunda juegan con el límite salarial. Habrá que ajustar en base a ideas e intercambios y cosas que podamos manejar", aseguró.

Arnau hizo referencia varias veces al límite salarial azul, actualmente agotado. Hombre cauto -"no quiero decir nombres que puedan fastidiarse", Arnau guardó sus cartas, tanto de posibles entradas o llegadas, pero sí dejó bien claro que la plantilla sufrirá cambios en enero. "Habrá tres líneas de actuación. Hay que intentar recuperar a jugadores que no están rindiendo y necesitamos un perfil concreto de futbolista, que lo buscaremos. Además, en los últimos tramos de mercado buscaremos aumentar la competencia del equipo. Siempre voy a intentar tener la mejor plantilla", indicó. Arnau no habló del número de operaciones ("imposible cuantificar"), pero dijo que "ofensivamente vamos muy bien, pero quizá hace falta algo para ayudar a lo de arriba. En esa línea iremos", deslizó. Con el límite salarial agotado, el Oviedo intentará dar salida a varios futbolistas. Arnau explicó sobre ello que "hay que jugar con el tema del salario, estamos apurados y vamos a ver si nosotros mismos somos capaces. Habrá que hablar con otros clubes y las salidas potenciales. Todavía no he hablado con ninguno, pero en breve lo habrá que comunicar para que los que no cuenten puedan buscar la salida con tiempo. Tengo claro qué jugadores pueden salir, pero hablaré antes con ellos". También deslizó la posibilidad de intercambiar futbolistas con otros clubes.

Arnau ha llegado solo al club y para el día a día se apoya en las personas que están en la entidad, principalmente en César Martín, responsable de relaciones institucionales, con mano en la dirección deportiva. No obstante, Arnau abrió la puerta a la llegada de alguna otra persona de su confianza. "Lo estamos hablando, vamos a ver cómo lo ajustamos. De momento estoy yo solo, vamos a terminar de ajustarlo y a ver si podemos formar un grupo de trabajo de alguien que venga de fuera y de la gente que esté aquí". A largo plazo, el catalán dijo que "siempre he dicho que soy hombre de club. He estado en dos equipos, en el Barcelona y en el Málaga, y siempre he intentado arraigarme en los sitios a los que voy. Sé que soy director deportivo y los cargos duran lo que duran. Me gustaría que el trabajo que haga aquí se quedase para el Oviedo, para futuros directores deportivos o presidentes, que quede como una especie de herencia".

El director deportivo azul también respondió sobre cuál es el objetivo del Oviedo. Arturo Elías dijo recientemente que "la permanencia hay que darla por hecha, tenemos que mirar el play-off". Arnau no quiso poner objetivos al equipo y llamó a ir partido a partido. "Hablar de un objetivo a largo plazo queda muy lejano. Hay uno a corto plazo, que es estabilizar el equipo en la situación que está. Venimos de una situación mala, se crea una mala mentalidad y hemos dado un primer paso, pero la Segunda es muy larga. Nuestro objetivo a corto plazo es eso, estar a dos o tres partidos de lo que marca el descenso. Me gusta trabajar sin techo y se ganará el objetivo en base al trabajo, a largo plazo veremos lo que hemos sido capaces de hacer".