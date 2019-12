Rozada, técnico del Oviedo: "El césped nos perjudica pero no es una excusa"

Javi Rozada prepara el partido del domingo (16 horas) ante el Cádiz con las buenas sensaciones que le han dejado las dos últimas victorias pero también con la precaución de saber que viene el líder y que habrán de estar muy bien para seguir con la racha. Aspira, si no hay problemas físicos de algún jugador que lo impidan, a repetir el once de Alcorcón y le preocupa el estado del césped.

¿Cómo está el equipo?: "Llegamos bien, estamos disponibles todos menos Saúl. Estamos ilusionados pero sabiendo que viene el líder, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que tendremos que hacer un partido perfecto para sacar otros tres puntos".

¿Les han reforzado estas dos victorias?: "Las victorias refuerzan un poco el día a día, la gente viene más contenta y hay otra dinámica. Pero siempre dije que el equipo lleva entrenándose bien tiempo. Como dije anteriormente, hubo cosas que les descentraron, pero lleva tiempo entrenándose bien. Sé que saben de sobra lo que han de hacer para ganar el domingo, saben cuál es el camino, cuál es la receta, y eso tranquiliza a un entrenador".

¿Jugarán los mismos?: "No hicimos el plan de partido, hay gente que está un poco tocada. Si hay algún cambio es porque hay alguien tocado, si están bien, vamos a repetir once. Ahora mismo vienes de dos victorias, ese once lo está haciendo bien, pero hay muchos jugadores que están llamando a la puerta, hay gente entrenando a un nivel muy alto. Somos una plantilla de 22, es cierto que hay alguno que están mejor que otros".

¿Cómo es el Cádiz?: "Es un equipo muy distinto al Rayo y al Zaragoza, es un equipo que se agarra muy bien a los partidos, compite muy bien, que en todo momento cuando a ti te someten, que no son muchos tramos, lo hace bien y cuando piensas que tienes el partido controlado no lo tienes porque es un equipo que con nada te sale. Me parece de lo más peligroso por su perfil, por cómo están haciendo las cosas y porque tienen jugadores que tienes que tener muy en cuenta y que, aunque dominemos, tienes que tener las cosas claras y no confundirte porque lo aprovechan muy bien".

¿Qué hay de cierto en que el Oviedo puede fichar a Ganea, del Athletic?: "No sé ni qué nombre es ese del Athletic, lo desconozco, es que no he hablado con Arnau nada de nombres. No tengo ni idea, no puedo decir nada porque desconozco. Tal y como llevamos la primera vuelta bastante tengo con llegar bien al parón".

¿Le preocupa el mal estado del campo?: "El campo no está bien, está un poco peor que el otro día contra el Rayo. Al final es lo de siempre, los servicios de club están haciendo lo posible por recuperarlo, por tenerlo en las mejores condiciones; pero no se puede, tiene poca yerba, hay zonas que hacen más daño que otras. Nos perjudica pero a mí no me parece una excusa, lo podía haber puesto como excusa el día del Zaragoza, que en un resbalón de Christian en el primer gol y en un resbalón de Tejera nos meten dos goles. Tenemos que jugar en ese campo, nos quedan ahí doce partidos, lo que tenemos que hacer es afrontar los partidos como hicimos ante el Rayo, el campo es el que es, y tenemos que adaptarnos. Nos condición mucho el día del Sporting, que salimos con dos medias puntas y no pudimos tener el control del partido. Lo único que puedo hacer es estar con la gente que trabaja en el campo, intentar transmitirles eso, nos están ayudando, ellos también están preocupados. Ahora viene un parón, van a hacer unas mejoras dentro del campo, van a sembrarlo, van a tapar unas zonas. Ojalá que el campo esté mejor en la segunda vuelta porque está claro que esta primera vuelta no ha estado en las mejores condiciones".

¿Es imporante coger un colchón de puntos con el descenso?: "Me parece muy importante, estos dos partidos tal y cómo se dio la primera vuelta y con todo lo que nos pasó son muy importantes para el futuro. Si no hubiéramos ganados al Rayo quizá no hubiéramos ganado con esa suficiencia el de Alcorcón. Nosotros ahora estos dos partidos son dos finalísimas y las tenemos que afrontar con la máxima intensidad, con el máximo compromiso, y concentrados, porque cuando tenemos eso demostramos que somos un equipo complicado. Estos dos partidos anteriores no les dimos opción al Alcorcón y al Rayo. Sabemos que el Cádiz es muy bueno, es el líder, saca 5 puntos al segundo, saca 8 al tercero, eso es dificilísimo en esta categoría, eso quiere decir que viene un equipo que está haciendo las cosas perfectas y que nosotros tenemos que estar muy bien con balón y sin él porque el Cádiz sabe cómo hacerte daño sin él".

¿Hay acumulación de minutos en algunos jugadores?: "Va a haber un parón, ahora mismo los jugadores se cuidan muchísimo, jugamos un partido cada siete días, para nada, no quiero que sean demasiados minutos. No creo que eso vaya a ser un problema".

¿Cuál es el mayor peligro del Cádiz?: "Juego sin balón muy bueno, puedes estar dominando y te puede hacer daño. Muchas veces el Cádiz se deja dominar porque salen muy bien con espacios, y en el ataque posicional vamos a tener que estar muy bien y estar atentos al balón parado".