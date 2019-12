Rozada: "Los jugadores saben qué tienen que hacer para ganar al Cádiz"

Javi Rozada vive con naturalidad tanto las derrotas como las victorias. El entrenador del Oviedo no dejó de confiar en los suyos cuando los resultados no acompañaron y ahora que ha sumado dos victoria consecutivas tampoco lanza las campanas al vuelo. Lo que sí defiende Rozada es que su equipo, cuando sale al campo con la "máxima intensidad, el máximo compromiso y concentrado", es muy difícil de batir.

Es consciente el técnico ovetense que los seis puntos que sumaron en las dos pasadas jornadas tienen una importancia enorme pero no menos que sumar los seis siguientes: "Me parecen muy importantes estos dos partidos que tenemos ahora tal y como se dio la primera vuelta y con todo lo que nos ha pasado. Son muy importantes para el futuro", señalaba. Lo son por una cuestión matemática, para alejarse de la zona de abajo, pero también por la confianza que está ganando el Oviedo a medida que consigue buenos resultados: "Si no hubiéramos ganados al Rayo Vallecano quizá no hubiéramos ganado con esa suficiencia en Alcorcón".

Por eso, vuelve a calificar el partido de mañana (16 horas) ante el Cádiz y el siguiente (el sábado 21, a las 20 horas, en el campo del Racing de Santander), los dos últimos de la primera vuelta, como "dos finalísimas". "Estos dos partidos son dos finalísimas y las tenemos que afrontar con la máxima intensidad, con el máximo compromiso y concentrados, porque cuando tenemos eso demostramos que somos un equipo complicado de batir. En estos dos partidos anteriores no les dimos opción al Alcorcón y al Rayo", añadía.

Rozada sabe de la dificultad que tiene el próximo rival al que se enfrentan, un equipo que ha dominado la competición hasta ahora y que se puede proclamar campeón de la primera vuelta mañana si gana en el Tartiere: "Sabemos que el Cádiz es muy bueno, es el líder, saca 5 puntos al segundo y 8 al tercero. Eso es dificilísimo en esta categoría y quiere decir que viene un equipo que está haciendo las cosas casi perfectas y que nosotros tenemos que estar muy bien con el balón y sin el balón porque el Cádiz sabe cómo hacerte daño de las dos maneras", añadía.

Pero la dificultad del duelo no hace que el entrenador del Oviedo pierda el optimismo: "Llegamos bien, están disponibles todos los jugadores menos Saúl Berjón, estamos ilusionados y sabiendo que viene el líder, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y con el que tendremos que hacer un partido perfecto para sacar otros tres puntos". Puntos que se traducen en más confianza: "Las victorias refuerzan un poco el día a día, la gente viene más contenta a entrenarse y hay otra dinámica. Aún así, siempre dije que el equipo lleva entrenando bien mucho tiempo. Como dije anteriormente, hubo cosas que descentraron a los jugadores pero llevan tiempo entrenándose bien. Sé que saben de sobra lo que han de hacer para ganar el domingo (mañana), saben cuál es el camino, cuál es la receta, y eso tranquiliza a un entrenador".

Una receta que pondrán en marcha, si están en condiciones físicas, los mismos once jugadores que salieron en los dos partidos anteriores: "Aún no hicimos el plan de partido pero si los jugadores que están tocados, que son varios, están bien vamos a repetir el once. Ahora mismo venimos de dos victorias y este once lo está haciendo bien".

Insiste en el Cádiz es un rival peligroso, que puede regalarles la posesión y esperarles al contragolpe para hacerles daño: "Es un equipo muy distinto al Rayo y al Zaragoza, se agarran muy buen a los partidos, compiten muy bien; cuando te someten, que no son muchos tramos, lo hacen bien y cuando piensas que tienes el partido controlado no es verdad porque es un equipo que con nada te sale a la contra. El Cádiz me parece de lo más peligroso por su perfil, por cómo están haciendo las cosas y porque tienen jugadores que hay que tener muy en cuenta y que, aunque dominemos, tenemos que tener las cosas claras y no confundirnos porque lo aprovechan muy bien".

A pesar de que varios jugadores de la plantilla han tenido que parar esta semana por algunos problemas físicos, Rozada no considera que estén demasiado cargados de minutos: "Va a haber un parón, ahora mismo los jugadores se cuidan muchísimo, jugamos un partido cada siete días, no creo que tengan demasiados minutos".