Ibra, del Real Oviedo: "Es muy fácil, fue agresión a Christian, roja y a la calle; es lamentable que no lo pitaran"

Ibra tiene muy claro que la decisión de no expulsar a Fali por agresión a su compañero del Real Oviedo Christian Fernández fue "lamentable", una acción que en su opinión pudo haber cambiado el devenir del partido que perdieron por 0-2 ante el Cádiz.

Acción entre Christian y Fali: "Es muy fácil, es roja y a la calle. El otro día pitaron el penalti de Busquets. No me digan que Christian va a golpearse él mismo para romperse la nariz. Es lamentable. Lo mismo ahí podía haber cambiado el partido"

¿Debió intervenir el VAR?: "Es lo que más te jode, es una jugada donde el VAR tiene que avisar. No sé si el VAR estaba funcionando o no, pero para mí era roja. Y ahí podía empezar otro partido".

Derrota ante el Cádiz: "El entrenador había hecho un plan de partido, lo había hecho muy bien, después sabíamos que el Cádiz era un equipo grande, un equipo bueno".

Partido de Copa el miércoles ante el Badalona y el sábado Racing: "No hay que equivocarse, hay que pensar en el miércoles, pero sobre todo sabemos que tenemos un partido muy importante el fin de semana. El sábado jugamos una final que hay que ganar".

¿Espera ser titular el miércoles en la Copa?: "Espero ser titular el miércoles. Desde que llegué aquí siempre he tenido ganas de jugar más de lo que me dan, pero después hay que respetar lo que pone el entrenador. Pero el miércoles quiero jugar, como el resto de compañeros. Tenemos que ganar para seguir teniendo más minutos y tener ritmo de competición".

¿Tiene ganas de reivindicarse?: "No tengo que demostrar nada a nadie, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando y cuando me toque jugar hacerlo lo mejor posible y ser yo mismo. Esto es fútbol y en cualquier momento las cosas pueden cambiar. El miércoles hay que ganar y seguir en la Copa. Es un partido para tener ritmo y ganar para tener minutos para la gente que no juega".

¿Cómo está llevando su suplencia?: "Cuando vengo aquí a entrenarme me siento bien, después cuando vuelvo a casa y veo que los domingos no he competido me siento jodido. Pero respeto las decisiones del entrenador. Toca aguantar".

Encuentro ante el Racing: "Ellos también necesitan los puntos, como nosotros, tenemos que ir a hacer el partido que hicimos en Alcorcón, en Albacete, porque cuando nosotros estamos bien somos un equipo difícil de jugar y tenemos jugadores buenos tanto arriba como atrás. Hay que ir allí pensando en ganar porque es muy importante irse de vacaciones fuera del descenso".