Rozada, entrenador del Real Oviedo: "Vendrán jugadores que mejoren el equipo de cara a la segunda vuelta"

Javi Rozada da una importancia "máxima" a la Copa del Rey y reconoce que desde el club así se lo han pedido. Por eso, aunque vaya a llevarse a seis jugadores del filial, va a pedir a los suyos concentración máximo en el encuentro que disputan mañana (18 horas) en el campo del Badalona y que se olviden el partido del sábado en el campo del Racing de Santander.

Copa del Rey: "Es una competición nueva, bonita, que para el club es importante porque al final la Copa del Rey te da un prestigio, te da a nivel de club unos ingresos económicos, vamos a afrontarla con la máxima de las ilusiones y, por supuesto, a intentar pasarla, que es lo que debemos por entidad".

Recuperación tas la derrota (0-2) ante el Cádiz: "Tenemos tres días, el fútbol profesional tiene estas cosas, cuando juegas la Copa siempre la vas a jugar entre semana. Hay mucha gente que no estaba entrando en las alineaciones de la Liga, que esta es una competición para ellos buena y que tienen que demostrar que están para jugar, contento porque seguro que vamos a sacar a un buen equipo".

Los menos habituales: "Sé que en cualquier momento van a entrar en el equipo, hay mucha gente que ya estuvo y lo hizo bien. Les sirve a ellos para seguir demostrando que pueden estar, que están cerca de entrar y que son importantísimos. Los equipos no se construyen con diez jugadores. Es un buen partido para que sigan acumulando minutos y compitan".

Partido ante el Racing: "Hasta que no acabe el partido Santander no existe. Nosotros mañana tenemos un partido de Copa muy importante, el club me lo ha transmitido así"

¿Cambios?: "Habrá muchos cambios porque lo teníamos decidido. Hay mucha gente que está llamando para entrar y yo sé que les va a venir bien este partido para que entren primero en Copa y después en Liga, que es de lo que se trata".

¿Premio para los jugadors del filial?: "Es un premio porque los veo bien, los conozco bien, Samu (Obeng) y Riki están con nosotros en dinámica, los gemelos (Jorge y Javier Mier), Steven y Josín suben muchísimo a entrenar. Yo los veo muy bien, creo que es un partido que mañana nos van a ayudar, porque tienen talento y porque tienen ilusión por ser futbolistas, que al final también se transmite y se contagia".

Nuevo formato de Copa: "El formato me gusta más este porque creo que hay equipos que van a jugar la Copa, por ejemolo que el Lealtad juegue hoy contra el Cádiz, a mí eso me gusta. Equipos de Preferente va a jugar con un Primera. Que la gente humilde, que se lo ocurra, tenga oportunidades contra equipos buenos a mí me gusta".

Partido en la clandestinidad, sin televisión, con Junta y con Clásico: "Es un partido de Copa, es un partido importante, es que ya lo dije, venimos de unos años en los que no pudimos pasar eliminatorias, estamos obligados a ir y a pasar la eliminatoria. Ni la Junta, ni el Clásico ni que no lo televisen ni nada. Vamos a un campo sintético, de dimensiones como las del Tartiere, y tenemos que focalizarlo todo en eso porque es muy importante para nosotros como equipo y, por supuesto, como club".

Mercado de invierno: "Es una época convulsa, con el mercado de invierno, Arnau está trabajando muy bien, él siempre intenta trasladarme su proyecto, lo que piensa de la situación, tengo plena confianza en él, nosotros miramos las necesidades y yo me fio mucho de él. Entre los dos seguro que vienen jugadores que nos puedan mejorar el equipo de cara a esta segunda vuelta".

¿Ha halado con jugadores que vayan a salir?: "No he hablado con jugadores que vaya a salir, desconozco si alguien del club o de la propiedad lo ha hecho".

¿Qué posiciones?: "Ya dije una vez que salió una cosa que no me gustó, de algo que no había dicho, y no quiero hablar de posiciones porque se malinterpreta. La plantilla es buena, el equipo lo está demostrando, va a acabar la primera vuelta con una puntuación que nadie esperaba, es cierto, pero en los últimos ocho o diez partidos el equipo ha hecho una puntuación de mitad de la tabla alto, si puede venir algún jugador que nos mejore bienvenido".

¿Cuántos fichajes?: "No vamos a fichar por fichar, solo lo que de verdad consideremos que es lo mejor para mejorar en cada puesto. Este mercado de invierno no es fácil, hay muchos jugadores que no están jugando, vamos a buscar la calidad antes que la cantidad".

Badalona: "Les dije que es un campo grande, es de nueva generación, es un campo bueno, de césped de nueva generación, tenemos que hacer un partido práctico, demostrar el equipo que somos, con el escudo no se gana a nadie. Máximo respeto hacia el Badalona".