El Oviedo se la pega en Badalona

El Oviedo se la pegó esta tarde ante el Badalona (3-1), cuarto por la cola en su grupo de Segunda B, y cayó eliminado a las primeras de cambio en la Copa del Rey. Los azules, desdibujados, sin ideas y sin respuesta defensiva, no hicieron valer la diferencia de categoría en el Estadi Municipal de Badalona ante medio centenar de oviedistas que acudieron al partido y acabaron resignados por lo visto en el césped artificial. La pesadilla para los azules fue el gijonés Cris Montes, que metió dos de los goles del Badalona y fue una pesadilla para la defensa del Oviedo. No demostró galones el "plan b" que utilizó Rozada en el torneo del KO antes de viajar a Santander el sábado para jugar ante el Racing. Hubo diez cambios de golpe y solo repitió Bárcenas. Los azules salen muy tocados del encuentro con Arnau, que planifica el mercado, muy atento desde el palco a todos los movimientos. El director deportivo parece tener trabajo tras ver la derrota azul en un torneo gafe para el Oviedo desde la vuelta a Segunda en 2015: cuarta vez consecutiva que cae eliminado en la primera ronda.

El Oviedo no se encontró en la primera parte, en la que apenas creó peligro excepto en un par de acercamientos de Riki e Ibra. Al Oviedo le costó un mundo sacar el balón con rapidez y el Badalona se sintió cómodo, especialmente en las internadas de Cris Montes por la banda derecha. Los catalanes tuvieron varios acercamientos y en el minuto 20 metieron el primero gracias a un buen centro desde la derecha de Cris Montes que remató Hugo en el área. Se le puso cuesta arriba la eliminatoria al Oviedo, que tenía poca capacidad de reacción. Únicamente Riki y Lucas creaban cierto peligro para los carbayones. Aún así, los azules pudieron empatar gracias a una gran ocasión de Ibra tras un buen centro de Mossa desde la izquierda. El Badalona tuvo otra buena ocasión tras un balón fácil perdido por Lolo y el Oviedo pudo empatar en la última jugada de la primera parte gracias a un remate de Mossa tras un centro de Bárcenas.

El Oviedo salió más decidido en la segunda parte y no tardó en empatar, gracias a un buen centro de Mossa desde la izquierda que remató a la red de cabeza Ibrahima. Era el minuto 52. Sin embargo, el Badalona respondió poco después y volvió a adelantarse gracias a Cris Montes, que cazó un rechace tras una buena parada de Alfonso. Rozada movió el once, entraron Borja y Nieto y parecían intentarlo los azules. Sin embargo, en el minuto 70 marcó el tercero el Badalona tras un jugadón de Cris Montes, después de una pérdida de Borja. Montes era la pesadilla del Oviedo, que tenía veinte minutos por delante para tratar de darle la vuelta al marcador. Rozada le dio entrada también a Steven para buscar una reacción que se puso muy cuesta arriba y que no llegó.