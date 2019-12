Symmachiarii, crítico con el consejo del Oviedo: "Tras 6 años, no hay proyecto"

Nacho Suárez, representante del Grupo Symmachiarii, encabezó la postura más crítica con el consejo de administración en la junta de accionistas celebrada esta tarde. El aficionado censuró la labor de la directiva en los últimos años. "Estamos en una junta a la vez que juega el equipo, cuando habría sido lógico aplazarla a mañana", empezó Suárez su intervención.

"Es imposible resumir en esta junta tantos frentes abiertos", siguió; "Carso ha conseguido devolvernos a Segunda, eliminar la deuda y paliar el déficit. Además de realizar avances en la estructura del club. Pero hemos caído en la autocomplaciencia, en la falta de autocrítica. Cada intervención de un miembro del club va acompañada de 'Gracias Carso'. Tienen el deber de escuchar al pequeño accionista además de agradecer a Carso. Debemos ser más críticos. Creemos firmemente que tras estos 6 años no hay proyecto. Cada año supone una nueva aventura, sin rumbo a medio o largo plazo. Dan palos de ciego. Cuando se habla de Primera División se confunde el objetivo con el proyecto. Se confunde el destino con el camino a recorrer".

Para Symmachiarii, el club está en una situación de estancamiento. "Muchos proyectos iniciados han sido puro marketing: ¿Qué fue los más de 40 convenios firmados por el club? La mayoría de clubes que firmaron el convenio están cabreados con el Oviedo", dijo antes de señalar otro defecto: "Hay una falta de estructura. La salida de un solo hombre, Del Olmo, hizo que casi se desmoronase el club. Era una persona autoritaria, controlaba todo. Pero si a mí no me dejan hacer mi trabajo o me voy o me impongo".

Siguió el aficionado: "Llevamos 5 años con las mismas políticas de precios hacia el socio. Solo hay dos avances: la grada de animación, gracias a la insistencia de Symmachiarii, y la grada Aramo. Son las dos únicas partes del campo llenas, las más económicas".

Suárez ve un saldo negativo en estos últimos años: "Han tenido durante 6 años la oportunidad de llevar al club a otro nivel, de hacerlo un referente social a nivel mundial. Cuentan con más de 35.000 accionista en todo el mundo, con una historia única y llamativa. Lo teníamos todo de cara".

Suárez continuó con la lista de asuntos a mejorar: "La política de absorción del accionista extranjero se reduce a cobrarle 10 euros por la experiencia Real Oviedo. La política con el aficionado local no ha sido mucho mejor. Han hecho del aislamiento la forma de ser del club. Habéis cerrado al club: al socio, a la ciudad y a la prensa. Todos son enemigos". Vallina instó en ese momento a "mirar al futuro" al aficionado. Otro accionista intervino para censurar al presidente: "Sigue. Tienes toda la razón".

El representante de Symmachiarii continuó con su exposición. "No habéis tenido ideas diferentes a lo que se hacía antes de que llegaran. No habéis extendido la marca del Oviedo en la ciudad. No habéis innovado nada. Cada propuesta que hemos hecho en 6 años la respuesta era 'lo tengo que chequear con México'. Y ahí quedaba. Mucha gente se ha cansado. Es una ciudad pequeña, nos conocemos todos. El problema es que por donde pasaba el Oviedo era tierra quemada. El Oviedo faltaba a su palabra, tenía malas formas, actuaba con prepotencia en estos seis años", indicó.

Suárez instó a "salvar la temporada" para evitar el descenso, aunque matizó que, de producirse, "que nadie dude que la afición seguiría al frente de esta nave". Y, tras poner como ejemplo al exconsejero Juan Ramón González, dejó espacio para la esperanza: "Al menos en la última reunión con la APARO se dio un giro de guion y esperemos que haga crecer el equipo. Salí ilusionado de aquella reunión".

El representante de Symmachiarii acabó su intervención recordando al consejo su promesa de ver posibles formas de ayuda a Manolo Lafuente, expresidente del club, tras el proceso de embargo al que fue sometido.