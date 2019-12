Crítica social, aplauso a las cifras

Sobre el tablero, dos juegos. Cada uno con sus normas. El económico estaba ganado de antemano. No hay mejor estrategia que contar con el 64% de las acciones. La votación del orden del día se presuponía un paseo y solo el voto negativo de un seguidor en contra del presupuesto evitó la unanimidad. El otro frente se centró en la crítica a la gestión. De la batalla social, el consejo no salió tan bien parado. Con Symmachiarii como abanderado del sector más crítico, los accionistas congregados en el Palacio de Congresos mostraron algunas de las quejas más repetidas por los aficionados en los últimos tiempos. El distanciamiento entre el club y el socio fue la más repetida.

El acto comenzó a las 19.00 horas, en plena disputa de la segunda mitad del partido copero en Badalona, ante 60 asistentes (el concejal Mario Arias como representante del Ayuntamiento) y tres accionistas representados (con el 67,04% del capital social presente), con la emisión de un vídeo en el que se comentaban algunos de los avances que ha realizado el club en los últimos tiempos. El vídeo mostró algunos datos interesantes. Por ejemplo, sobre la inversión en la plantilla. El 85% del tope salarial asignado por la Liga (8,1 millones de euros) es destinado al primer equipo, y el 15% restante a filial y categorías inferiores. Resalta el club la importancia de la ampliación de capital liderada por Carso; si no fuera por el capital mexicano, el límite hubiera bajado a 5 millones de euros.

También explicó la entidad a sus accionistas que en el pasado curso hubo un aumento de 300.000 euros en gastos en servicios externos, concretamente en la inversión en la residencia de la cantera, el aumento de costes del filial al competir en Segunda B y el mantenimiento de las instalaciones deportivas de El Requexón. El club celebra el aumento del 5% en ingresos el pasado curso y desvela que el 50% proceden de los derechos de televisión.

Tras la presentación de los logros, llegó el turno de los votos. El consejo sacó sin mácula cuatro de los cinco puntos del orden del día. Logró unanimidad en la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado, la ampliación de capital y la modificación de los artículos 3, 5, 6 y 32 de los estatutos. El único borrón llegó en el tercer punto, cuando se sometió a los asistentes su juicio sobre el presupuesto de la presente temporada. El accionista Elías Franco Crespo, con 30 participaciones, fue el único en alzar la mano cuando se preguntó por los votos en contra.

El consejo sacó adelante los números a pesar de que en las cuentas ha vuelto a presentar déficit, atenuado en esta ocasión a los 52.000 euros, sumando en las últimas 4 campañas más de 1,1 millones de pérdidas.

Distinto fue el juicio en lo social. Con el equipo en una situación crítica en la competición, muchos aficionados fueron más allá de los resultados para pedir mejoras en el área social y en el trato al socio. Nacho Suárez, representante de Symmachiarii, llevó la voz cantante acusando al club de que "no hay proyecto". A él se unieron más voces. Como la de Luis del Fueyo ("he escrito dos cartas y no se han dignado a responder") o Miguel Ángel Lazo ("me parece ridículo que solo haya tres consejeros"). Todos ellos bajo la protesta de un trato más cercano al aficionado. La eliminación copera ante el Badalona puso el triste epílogo a una junta con auriculares para seguir el duelo y más crítica de lo que está habituado Carso desde su llegada al Oviedo.