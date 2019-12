Rozada, autocrítico: "El culpable de la eliminación de Copa soy yo"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró la situación del equipo esta mañana tras el entrenamiento en El Requexñon, después de la eliminación en Copa y a solo un día del último partido de la primera vuelta, mañana en El Sardinero frente al Racing.

Análisis de la Copa:"Ayer estuvimos hablando en el vestuario, no entramos bien en el partido. No hicimos las cosas para ganar, pero esto sigue, lo importante es la Liga y estamos en una situación incómoda y mañana tenemos un partido muy importante, si ganamos en Santander hacemos unos números de permanencia y tal y como empezó la primera vuelta".

Mañana, una final: "Los cuatro partidos eran cuatro finales, ganamos dos y el otro día contra el líder. La otra es mañana y el Racing es un equipo que no tiene muchos puntos, pero tiene buenos jugadores. Por estas fechas jugué en el Sardinero con el filial, estoy convencido de que el equipo va a ganar".

El rival: "El Racing juega siempre igual, un 4-2-3-1. Enzo y Yoda son diferenciales y sabemos que hay que competir. Tenemos el espejo de Alcorcón, será un partido parecido. El Racing de Iván quería tener más el dominio, este es más directo y juega más a la segunda jugada. Siguen con los mismos jugadores, pero diferente planteamiento".

Victoria clave: "Las derrotas son duras siempre, el Oviedo arrastra mucha gente y el otro día es un disgusto. Las derrotas del filial no nos dolían tanto, pero hay que seguir y esto no para. Si ganamos hacemos 24 puntos, desde que llegamos hicimos 20, son números de ir en la mitad de la tabla y si vencemos en Santander son números de ir en mitad de tabla. Ganando mañana hacemos números de play-off. Si somos un equipo intenso, con compromiso y concentrados somos buenos. Eso haremos mañana. Es un partido importante, la última final, acabar con 24 puntos son números de salvación".

Autocrítica: "En el vestuario dije que el primer responsable era yo, porque no hicimos un plan de partido ni lo preparamos los días que requiere. La actitud fue buena, el principal culpable fui yo, son chavales jóvenes".

Posible último viaje para muchos jugadores: "No hablé con ninguno, tenemos la plantilla que tenemos, 22 más el filial. Les trato a todos como jugadores del primer equipo. Todos están entrenando muy bien y están en condiciones, excepto Saúl Berjón".

Decepción por la eliminación: "Me lo ha comentado la propiedad, no ha gustado la eliminación y se quedaron preocupados. He pedido disculpas, no hemos podido. Estas cosas pasan, parece que solo eliminaron al Oviedo de la Copa€ Cuando estas metido en la Liga y con la presión que estamos nosotros€Si estuviéramos rodado seguramente no hubiese pasado".

Situación personal: "Ilusionado, esperanzado. Llevo aquí tres meses que parece que son diez años. Estoy pensando en salir de allí abajo. Si ganamos mañana podemos dejar el descenso a 4 o 5 puntos, que para como fue la primera vuelta€Mañana habrá tiempo de descansar y desconectar unos días, que nos hace falta a todos".