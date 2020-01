Mossa, del Real Oviedo: "El entrenador me ha dicho que soy importante para el equipo"

Mossa compareció esta tarde antes del primer entrenamiento del año para el Real Oviedo. El lateral izquierdo, que ha perdido su sitio en el once azul, confía en volver pronto y asegura tener la confianza del entrenador: "Siempre uno quiere jugar más, yo quisiera jugarlo todo, pero estoy tranquilo. El entrenador ha hablado conmigo varias veces desde que he dejado de tener continuidad y me ha dicho que soy importante para él y para el grupo. Jugué con ellos ocho partidos nada más llegar, salí por tarjetas y el entrenador me dijo que iba a entrar pronto, que estaba entrenando muy bien, que estaba contentísimo con el trabajo que estaba haciendo cada día y que entrenando así iba a entrar pronto en el equipo".

El valenciano quiso también agradecer a la afición del Real Oviedo el apoyo que le dispensa, como sucedió en el entrenamiento de esta tarde, en el que acudió alrededor de un centenar de personas para animarlos, con la presencia de muchos niños que quisieron estar cerca de sus ídolos. "Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento para la afición, no puede ser de otra forma, nos gustaría estar en otra posición para que se sientan más orgullosos de nosotros. El otro día en Santander fue un espectáculo ver a un montón de gente animando. Siempre nos sentimos respaldado vayamos donde vayamos. En todos los sitios hay gente del Oviedo", añadía.

En la sesión de esta tarde causaron baja Diegui Johannesson, que se fue tocado del entrenamiento del lunes; Alfonso Herrero, con un proceso vírico; y Javi Fernández, que se retiró también con molestias del entrenamiento de ayer tras darse un golpe con Carlos Hernández. El que regresó a los entrenamientos fue Omar Ramos. Del filial estuvieron Obeng, Riki y Josín.