Borja Sánchez: "Está descartado que salga del Real Oviedo en este mes de enero"

Borja Sánchez ha sido una de las mejores noticias del Real Oviedo esta temporada, en la que ha dado el paso al primer equipo y se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Javi Rozada. Su gran rendimiento hace que el tema de su renovación sea ahora mismo algo que preocupa a los aficionados, tratándose de un valor en alza. El futbolista reconocía esta mañana que le han llegado ofertas, que aún no ha comenzado a hablar con el Real Oviedo sobre su renovación y mandó un mensaje de tranquilidad: "Está totalmente descartado que salga del Oviedo en este mes de enero".

"No hemos hablado de la renovación, estamos centrados en la mejora del equipo y en seguir escalando posiciones, el tema personal no lo hemos hablado todavía", aseguraba a preguntas de los medios tras visitar el campus del club en las instalaciones de Fundoma. Aunque insistió en que no está negociando con el Oviedo, también aseguró que está "encantado" aquí: "Ojalá pueda renovar por más años, estoy en mi casa, en el club de mi vida, pero de momento no estamos hablando nada".

En cuanto a las opciones que le llegan para salir del equipol, Borja Sánchez aseguró que ha tenido ofertas: "Me llegan cosas (ofertas), no sé ni a ciencia cierta lo que tengo y lo que no, pero estoy centrado en mi equipo, llevo muy poco tiempo, llevaba mucho tiempo esperando por esto". De momento, el mediapunta solo piensa en el partido del domingo (21 horas) ante el Málaga: "Ya estamos de vuelta, concentrados en el domingo, es un partido importante, esperemos empezar mejor la segunda vuelta que la primera, que empezamos mal y eso nos lastró durante toda la primera vuelta".