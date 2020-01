Rozada: "El último pase nos cuesta, falta un poco de talento"

Javi Rozada quiere hacer borrón y cuenta nueva en este inicio de año. Para el entrenador del Oviedo lo que sucedió en el final de 2019 ya no existe y solo cuenta lo que suceda a partir de ahora, en la segunda vuelta de la competición: "La primera vuelta fue dura, hubo momentos difíciles, nos metimos abajo, pero ahora empieza una temporada nueva, no quiero oír hablar de la primera vuelta, nos tenemos que guiar por la clasificación de la segunda. Vamos a poner una hoja con la clasificación de la segunda vuelta en el vestuario y para nosotros va a ser la guía".

Más que pensar en resultados, Rozada quiere que su equipo tenga opciones de ganar en todos los partidos, que no salga claramente derrotado en ninguno: "El reto es competir todos los partidos, los 21. Creo que en la primera vuelta hubo rivales que nos pasaron por encima y ante los que no estuvimos en el partido; hay que intentar que el equipo crezca y que ese crecimiento sea competir todos los partidos".

De hecho, si de algo se culpa el técnico azul es de que su equipo haya salido con los brazos caídos de algunos de los partidos: "Si algo me pongo de nota negativa desde que llegué al primer equipo es que hubo partidos que no competimos y eso no puede ser. En 2020 no quiero que el equipo salga derrotado de ningún campo, ganaremos, perderemos o empataremos; pero quiero que el equipo sea reconocible en todos los partidos".

La fe que tiene en sus jugadores y en su equipo no impide que el técnico ovetense sea claro en relación a algunas de las carencias que tiene su plantilla, en la que echa en falta "un poco de talento" en los últimos metros: "Me gustaría dominar un poco más los partidos, pero sinceramente creo que no es posible; como crecimos fue estando muy juntos, haciendo transiciones muy rápidas. Somos un equipo que hace más daño sin el balón que con el balón; en casa, cuando queremos ser protagonistas nos cuesta generar alguna ocasión, en las zonas trascendentes siempre nos cuesta ese último pase, nos falta un poco de talento". La constatación de que al Oviedo le va mejor cuando espera al rival no lleva a Rozada a renunciar a ser protagonista en el partido de mañana (21 horas) ante el Málaga: "En el Tartiere tiene que ser una mezcla, lo que no podemos hacer es esperar al rival. En los últimos partidos, el equipo apenas ha tenido ocasiones y eso no puede ser".

Rozada adelantó que Diegui Johannesson, uno de los candidatos a salir del equipo en este mercado de invierno, será baja por lesión y que muy probablemente el central Javi Fernández, también. En cuanto al otro lesionado, Saúl Berjón, el entrenador aseguró que está más cerca su regreso al equipo: "Saúl ya está haciendo cosas y esperamos que para el día del Almería o el del Huesca ya esté con nosotros. Hay alguno con un proceso vírico".

Confirmada su sanción de 2 partidos. En el momento de dar la rueda de prensa, que fue previa al entrenamiento en el Tartiere, Rozada aún conservaba alguna esperanza de poder sentarse en el banquillo hoy, una opción que se esfumó unas horas después, cuando el Comité de Apelación confirmó los dos partidos de sanción para el técnico azul: "Tengo máxima confianza en Javi Benavides (segundo entrenador) y en el cuerpo técnico. Yo estaré arriba viendo el partido".