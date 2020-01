El Oviedo estrecha el cerco sobre Lunin

Con sigilo y sin perder de vista los objetivos. Así se mueve el Oviedo en el mercado de invierno que se abrió hace escasos días. La dirección deportiva del Oviedo trabaja para reforzar la plantilla, con varias líneas a reforzar, y ha puesto sus ojos en Andriy Oleksiyovych Lunin, portero ucraniano de 20 años cedido por el Real Madrid en el Valladolid, en Primera División.

El meta no está participando esta campaña (solo ha disputado un partido de Copa), quiere buscar una salida en este mercado de invierno y el Oviedo se ha movido rápido y ha logrado un principio de acuerdo con el futbolista, al que parece seducirle la oferta azul, según confirman fuentes conocedoras de los movimientos. La posible llegada de Lunin a Oviedo sería en forma de cesión.

No obstante, la operación está pendiente de la voluntad del Valladolid, que en principio no estaba por la labor de soltar al futbolista, aunque el Madrid sí apuesta por su marcha y ya ha presionado al club vallisoletano. Desde la entidad madrileña no quieren que el portero esté un año en blanco. El Oviedo, además, guarda unas buenas relaciones con el club blanco, un factor a favor de su posible llegada a Asturias, ya que por Lunin se han interesado más equipos de Segunda División.

Si Lunin acaba llegando al Oviedo, la pelota pasaría a los porteros que están actualmente en el club: Nereo Champagne y Alfonso Herrero. Ambos finalizan contrato con el club azul a final de esta campaña.