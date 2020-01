Saúl Berjón: "La lesión ha desaparecido"

Saúl Berjón, que se entrenó por segundo día consecutivo, atendió a los medios en la sala de prensa de El Requexón.

El regreso.

"Futbolista siempre me he sentido, en la faceta que me toca. Contento porque ha pasado mucho tiempo. La lesión ha desaparecido. No tengo molestia alguna".

"Esto lleva unos pasos, se dieron los que se debían dar, y al no solucionarse hubo que operar. Ni se apuró ni se tardó con el proceso. Fue lo correcto".

Su puesta a punto.

"Como no siento dolores, tengo cofianza. La pierna responde bien, normal que pueda tener algunas molestias ahora, pero tengo confianza para dar lo mejor de mí. El equipo en estos momentos necesita lo mejor de cada uno".

Los plazos.

"No me pongo plazos. Iba para dos meses y hace un mes y tres días que me operé. No sé si Almería es un plazo corto, pero si no estoy bien no sirve. Hay que ponerse bien cuanto antes".

El equipo.

"Al equipo no le veo mal, pero con poco nos hacen gol. Merecimos ganar al Málaga. Hay alguna decisión arbitral que a veces no nos ayuda, ojalá que algún día venga a nuestro favor".