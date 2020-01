Jimmy, del Real Oviedo: "Cada error que tenemos nos cuesta un gol y eso no puede ser"

El mediocentro del Oviedo Jimmy dio una rueda de prensa este mediodía nada más concluir el entrenamiento del Real Oviedo en El Requexón. Una sesión en la que no ha estado ya Diegui Johannesson, que se marcha cedido al Cartagena, y de la que también se han ausentado Sangalli, Javier Fernández, Tejera, Edu Cortina y el jugador del filial Javi Mier.

Parón del fin de semana: "Me gustaría que no se parase, que fuese todas las semanas un partido, pero te da más tiempo a preparar el siguiente, que es un partido crucial ante el Almería, que es un buen equipo, hay que hacer las cosas bien y sacar los tres puntos de allí".

Trabajo diferente: "Es una semana atípica, estamos metiéndole más caña de la cuenta, porque tenemos el domingo descanso, aprovechar para cargar pilas, estar más fuertes, mejorar algunas cosas que tenemos que mejorar y afrontar lo que queda con mucha fuerza".

Un respiro: "Es una competición muy dura, que exige mucho, y estos parones te ayudan a recargar un poco las pilas tanto mentalmente como físicamente. Es necesario para afrontar lo que viene, que va a ser muy difícil".

Llegadas y salidas en el equipo: "Estoy fuera de todo eso (entradas y salidas), intento venir aquí, entrenar, lo que pase, me enteraré porque lo veo en el día a día, pero intento no leer nada porque eso hace que nos centremos en otras cosas que no son las importantes ahora mismo. Tenemos que dedicarnos a entrar y lo demás no me preocupa".

Situación personal: "Me gusta priorizar lo grupal, en lo individual sí que estoy contento porque últimamente estoy teniendo minutos, pero lo grupal es lo importante, al equipo no le terminan de salir las cosas y eso es lo importante. Lo colectivo aumenta lo individual. Si el equipo va bien te van a salir mejor las cosas y te vas a sentir mejor".

Situación del equipo: "El equipo está mejor que al principio, defensivamente estamos mejor, ofensivamente en todos los partidos generamos bastantes ocasiones, solo que sí que es cierto que cada error que tenemos nos cuesta un gol, que eso en esta categoría no puede ser, que en cada partido regalemos alguna ocasión, alguna jugada así polémica y eso es lo que tenemos que cambiar y mejorar y yo creo que a raíz de eso tiraremos para arriba".



Baja de Edu Cortina: "Ya veníamos con muchas bajas y si encima le añades la lesión de Edu pues deja al equipo un poco tocado, luego sale Lolo, que estaba un poco enfermo, sin calentar, que se nota, era todo un poco más raro, peor no me parece que hiciéramos un mal partido ni mucho menos, me parece que nos supimos sobreponer a todas esas cosas".

Competencia en el puesto de mediocentro: "La competencia me gusta, me parece que es buena, hace que una se exija al máximo y bienvenido sea. No tengo ni idea, pero el que venga pues bienvenido sea mientras venga a sumar".