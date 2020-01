Rozada: "Joselu es un profesional de diez y le deseo lo mejor"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, atendió hoy a los medios tras el entrenamiento del equipo en El Requexón. El ovetense no dejó ninguna pregunta en el tintero y habló abiertamente de toda la actualidad del club azul. Tuvo buenas palabras hacia Joselu, Omar Ramos y Alfonso, que podrían abandonar el club, y también confirmó que Berjón tiene posibilidades de viajar el miércoles para jugar ante el Almería el jueves. Estas fueron las palabras de Rozada esta mañana.

El parón: "Semana larga. Nunca es positivo en ciertas cosas, porque pierdes ritmo de competición. Aprovechamos para coger matices, hubo gente que estuvo muy mala y estamos recuperados".

Las bajas: "Tenemos bajas, tres jugadores que venían haciéndolo bien. Con Saúl Berjón decidiremos mañana. Si viaja sería bueno para ayudarnos y si no quedará haciendo un poco más de físico. El domingo ante el Huesca estará seguro, él quiere entrar cuanto antes y está haciendo todo de su parte. Mañana hablaremos con él y decidiremos".

El mercado de fichajes: "Estamos centrados en el partido, lo que se sabe es lo que sale. Le digo a Arnau que me diga cuando la operación esté hecha. Lo demás lo sé por la prensa. Estamos ante un momento muy importante de la temporada. Si se hace algún fichaje alguno puede venir ante el Almería, estamos entrenando con gente del filial. De momento vamos con lo que tenemos".

Luismi: "No hablamos nada de él, hablé con Arnau del partido y de vernos por la tarde. De Lunin tampoco hablamos, ahora estuve hablando con Alfonso. No sé como está el tema, se que hay cosas avanzadas pero no sé el punto exacto"

Joselu, en la rampa de salida: "De Joselu solo puedo tener buenas palabras. Hizo partidos buenísimos, el tramo del Zaragoza en casa, Tenerife, Numancia€Como profesional solo puedo decir grandes cosas. Ve que aquí no va a tener todos los minutos y toma la decisión de irse. El otro día se lo dije, y que si se quedaba el 31 de enero iba a ser tratado como cualquier jugador. Por la sensación que tengo se está portando bien y le deseo lo mejor. Es un profesional diez y nunca ha puesto una mala cara".

Omar Ramos: "A Omar no le puedo decir absolutamente nada. El problema que tiene es que no ha tenido continuidad. Es difícil jugar un partido así. Tiene un talento descomunal y es de los que gusta verlo jugar. Si sale antes del día 31 y si se queda jugará. Tiene opciones de entrar en la convocatoria, porque estamos en una situación precaria. Hablé con él y quiere quedarse aquí, está contento en la ciudad"..

Ante el Almería, la alineación más complicada: "Ya las hubo complicadas, por lesiones, sanciones y gente que iba a salir. La alineación del jueves es la más complicada, pero no es disculpa. Sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer ganamos, pero si nos confundimos no".

Posible cambio de sistema: "Trabajamos dos o tres sistemas y puede haber una variación. Es un equipo que fuera de casa gestiona muy bien ciertas cosas. Es lo que nos va a dar resultados, podemos matizar ciertas cosas".

Alfonso Herrero: "A Alfonso lo veo bien. Si con algún jugador he sido injusto he sido con él. Está incómodo por los rumores de Lunin, porque lo sabe. Me pregunta, pero cuando sale a entrenar da gusto. Tenemos que valorar todo, porque sabe que no ha tenido oportunidades. Hubo momentos que estuve a punto de cambiarlo. Tiene 25 años, muchísimo talento"