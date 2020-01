Lunin: "Mi objetivo es volver al Madrid, pero ahora solo pienso en el Oviedo"

Tras su debut ayer con el Oviedo (derrota 2-0 en Almería), Andreiy Lunin fue presentado esta tarde en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Su estreno.

"Todo pasó bastante rápido. Tengo que trabajar día a día para trabajar y el objetivo es intentar ganar el siguiente partido".

"Este club tiene una gran ambición para subir. Es lo correcto, así debe ser. Doy las gracias por elegirme. Y yo lo he elegido porque este club tiene ambición y quiero crecer en el Oviedo".

"El penalti fue raro. Y el segundo gol es un fallo mío. No salió como yo quería, ni como quería el equipo. Espero que los errores nos ayuden a crecer. La cabeza ya está limpia. Espero un ambiente increíble y con la gente ayudando. Jugamos para ellos".

Sus objetivos.

"Mi objetivo es jugar, en primer lugar. He perdido tiempo en los últimos años. Y el segundo, ganar con el club, ir subiendo posiciones. Hay que trabajar. El objetivo es volver al Madrid para competir allí pero voy paso a paso. Solo pienso en el Oviedo".

El error en el 2-0 de Almería.

"Puede pasar en la vida. Hay errores. Le puede pasar a cualquiera. Pido perdón por el 2-0, es culpa mía. Si el portero sale de la portería tiene que jugar. Haré todo por remediarlo y ayudar a mis compañeros. Y dejar la portería a cero".

Segunda.

"Es una categoría muy buena, competitiva. Siempre todos los estadios están con gente, un gran ambiente. Es muy parecido a Primera. Los que suben están cómodos en Primera porque compiten muy bien en Segunda".

Su evolución.

"Con el paso de los partidos iré a mejor. Solo llevo dos días pero veo que los compañeros me ayudan. Espero que al final de temporada estemos con la cabeza alta".

Rozada.

"Me dijo que jugara como sabía, mostrar lo que valgo y ayudar al equipo. Hacer lo que siempre hago".

Champagne.

"Hay muy buenos compañeros. Me animaron después del partido, les estoy agradecido. Champagne tiene mucha experiencia, es un placer entrenar con él y estoy encantado de trabajar con él".

El Madrid.

"El club siempre me ayuda. No he tenido buenos momentos en este año y medio pero el Madrid me busca las mejores opciones y trato de agradecerlo en el campo".

La Eurocopa.

"Está claro que es un objetivo personal. No jugar me dificultaba estar. Es muy buena opción el Oviedo para tener minutos. Tengo confianza en mostrar lo que valgo. Es uno de los objetivos".