Javi Rozada, entrenador del Real Oviedo: "Vendrá un delantero en los próximos días"

El entrenador del Real Oviedo Javi Rozada fue transparente en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Huesca (18.15) en el Carlos Tartiere. Adelantó que pronto llegará un delantero, reivindicó el juego del equipo a pesar de los pobres resultados de las últimas jornadas y aseguró que Saúl Berjón estará mañana y dará un plus a su equipo.

Fichajes y recuperación de lesionados: "Esta vez tenemos veinte jugadores disponibles, Samu y Riki van con el filial, tenemos que dejar a dos fuera, es la primera vez en mucho tiempo, bienvenido sea, el equipo lo necesita, estoy contento".

Saúl Berjón: "Saúl ya está, no lo llevamos para el Almería porque un viaje tan largo y después jugar el domingo era un riesgo, entonces entrenó aquí con el filial y ya está disponible. Ahora el equipo lo necesita, todos esos jugadores, Saúl va a subir muchísimo el nivel, es el más diferencial del equipo en la parte de arriba, ahora está claro que no está al 100%, pero hizo mucho por estar mañana. Él decidió que está para Huesca y eso nos va a subir el nivel del equipo. Salvo Edu, que está con lo del tobillo, no tenemos a nadie más".

¿Cómo está el equipo después de perder ante el Almería?: "El equipo está bien, tampoco tuvimos mucho tiempo para hablar, ayer estuvimos reforzando todo lo bueno que hicimos, que fue muchísimo, jugar en Almería con un equipo en esa dinámica no es fácil. Pese a que se diga que nosotros no tuvimos ocasiones, para mí sí las tuvimos, tuvimos una muy clara de Alfredo (Ortuño), un tiro de Omar (Ramos) desde la frontal, tuvimos situaciones de Borja, una que pega en un defensa, mucho centro de Mossa que se quedó corto, mucho centro de Juanjo, es decir, el equipo tuvo muchas situaciones en campo contrario. En nuestro campo, la única que tuvieron fue un rechace de Luismi que para bien Lunin, y un tiro de Aguza; creo que dominamos el primer tiempo y el segundo, cuando mejor estábamos, cambió el partido. En Málaga y Almería el equipo tuvo una identidad, que es la que yo quiero".

Luismi y Lunin, titulares tras un entrenamiento: "Cuando vienen dos jugadores de Primera División y de tener continuidad en los entrenamientos,que yo considero que son importantes, que en la segunda vuelta van a ser importantes, pienso que cuanto antes se acoplen mejor, es cierto que lo que pasó el otro día en el segundo gol lo podemos achacar a falta de adaptación, fue una casualidad, puede pasar también dentro de mes y medio. Son dos jugadores que nos van a dar mucho y van a jugar prácticamente todo".

El Tartiere: "Estoy contento, el día del Málaga el equipo es cierto que no tuvo mucho el balón, pero tuvimos ocasiones de sobra para ganar el partido. Yo lo que quiero es que el equipo llegue al Tartiere, tenga cinco o seis ocasiones de gol y que el rival apenas tenga, entonces es importante que en casa estemos cómodos, que la grada se identifique con el equipo, al final ahora tenemos que ir de la mano, estamos en el momento más importante de la temporada. Si conseguimos dar un paso adelante mañana abriremos un poco de brecha con la parte de debajo de la clasificación, si no igual se parte un poco la clasificación y tengo miedo a eso. En casa tenemos que empezar a sumar para coger equipos como Albacete, Alcorcón, Sporting, ese grupo que hay de tres equipos que yo pienso que es a lo que tenemos que mirar".

Huesca: "Cambiaron un poco la forma de jugar con respecto a la primera vuelta, era un equipo que dominaba muchísimo los partidos, manejaba muchísimos movimientos, ahora son un equipo que cuando vas a apretar mete más balones largos. Va a ser un partido difícil, nosotros en casa apretando como estamos apretando, tenemos que estar muy juntos porque en la parte de arriba tiene jugadores muy buenos".

Arbitraje ante el Almería: "No quiero hablar, me parece un tema muy delicado, que decide mucho los partidos, prefiero no hablar, centrarme en el partido del Huesca, el club tiene que tomar la decisión que tome, ni hablé con el presidente ni hable con ellos, lo que tenga que ser será, lo que está claro es que decide muchos partidos. El otro día estaba el partido que podía pasar cualquier cosa, el equipo estaba muy bien, el Almería estaba desesperado, el gol viene de una jugada de ellos que es atípica porque tienen que jugar directos, hay un despeje hacia fuera, ellos ya no estaban cómodos y pienso que si el partido dura 5 o 10 minutos más en esa situación el partido iba a estar más para nosotros". "Lo que tenemos que hacer es ganar al Huesca porque estamos en una situación mala, llevamos cuatro partidos sin ganar".

¿Se plantea jugar con tres medios?: "Es una opción que tenemos porque los tres se pueden complementar bien, podemos jugar 2-1. Tenemos más variantes. Lo que tenemos que hacer es optar por la mejor, la que pida el partido, venimos de un viaje muy largo, tenemos muy poco tiempo de recuperación, esperemos que eso al final metiendo gente nueva se note lo menos posible".

¿Qué espera del mercado?: "Un delantero, que supongo que vendrá en los próximos días, por lo demás estoy contento. A muerte con los que hay. La plantilla nos quedaría parecida de número, estoy contento, vamos a tener muchas más opciones, gente para escoger. Estoy responsabilizado porque creo que, con este equipo, viniendo un delantero, tenemos que hacer una buena segunda vuelta si no sería un fracaso en este caso mío. Con un delantero quedo contento, lo demás que se haga está claro que todo lo que sea mejorar una plantilla un entrenador no puede estar disconforme. Estoy muy contento con el trabajo de Arnau, y en este caso de Arturo que se que se metió por en medio en el tema de Lunin".