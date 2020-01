Arnau: "Rodri es una opción importante"

Luismi fue presentado en la mañana de hoy en el Carlos Tartiere, después de sus dos primeros partidos con la camiseta azul. César Martín y Francesc Arnau acompañaron al futbolista. El director deportivo repasó la actualidad del mercado de fichajes.

La llegada de Luismi.

"Agradecer al Valladolid, por las facilidades dadas por Lunin y Luismi. Nos facilitaron la operación. El Valladolid le tiene cariño a Luismi y buscaron una salida para que pudiera jugar. No he buscado otro en su posición. Era prioridad encontrar un 6. Hubo problemas del salario Liga, al final está aquí y como jugador se ve el perfil en estos dos partidos: es fiable, seguro y está bien. Es un reloj. Nos dará mucho".

"Que siga más allá del 30 de junio es complicado: la condición es que el Oviedo ascienda. Y ahora nos centramos en otros objetivos".

La trayectoria del equipo.

"No me preocupa viendo cómo está el equipo, con ganas y compromiso. Estamos en un momento en el que el calendario es duro, es difícil sacar puntos, además de las circunstancias que nos han dado la espalda: ni una ventaja con los árbitros, el VAR, ni en el partido. No caen de nuestro lado. Cuando pase este calendario, hay que salir bien, reforzados. El compromiso está. Y con los fichajes seremos más sólidos".

Rodri Ríos.

"Los mejores fichajes están aquí. El grupo es esencial. Veremos los recursos que tenemos. El salario está en parte comprometido y hay que hacer encaje de bolillos. Vamos operación a operación, a ver qué pasa. No puedo adelantar nada. Rodri es una opción importante para que pueda venir".

El rechazo de Rodri al Oviedo hace un año.

"Vamos a hacer las cosas paso a paso. De momento no está aquí, si viene hablaremos de eso".

Qué le pide el entrenador.

"Las conversaciones con el míster se quedan en privado. Si tiene que venir alguien más vendrá. Permitidme jugar con cierta ventaja, que todos vamos con los mismos objetivos. El mercado es muy competitivo".

Las salidas.

"Las cosas están paradas. Joselu es salida importante. Veremos cómo van las demás. 15 días de mercado son muy largos".